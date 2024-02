A sorozat szólistája a zene és komédia egyedülálló kombinációját mutatja be. Képzett klasszikus zenész és humorista, szakterülete az öt furulyán való egyidejű játék, ezért nevezik őt egyszerűen „furulyásnak”. Ezt a tehetségét a komédiás előadásában is megcsillogtatta, amelyet a legkisebbek nagy nevetéssel és tapsviharral jutalmaztak. Vicces mozdulatainak, egyszerű és mulatságos bűvészmutatványainak és kiváló előadói képességének köszönhetően egy igazán szórakoztató produkciót varázsol a színpadra. Ebben természetesen partnere a karmester és a szimfonikus zenekar. A gyerekek nem csupán egy koncertet, hanem egy cirkuszi előadást is láthattak, miközben még a könnyük is kicsordult a nevetéstől.