Szimultán sakkpárbajt tartottak szombaton délelőtt az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban. Az eseményen Berebora Ferenc nemzetközi sakkmester egyszerre 30 ellenféllel küzdött meg az intézményben.

A mester a vármegye legjobb sakkozójának számít közel 30 éve. A 90-es évek elején a Budapesti Honvéd tagjaként kétszeres magyar bajnok lett, valamint ezüstérmet szerzett a Bajnokcsapatok Európa Kupájában.

A sakkmester arról beszélt a játék előtt, hogy mindig öröm volt diákjaival megmérkőzni.

– Minden alkalommal kihívás számomra egyszerre több emberrel játszani, hát még harminccal! – fejtette ki hírportálunknak Berebora Ferenc.

– A jelentkezők között olyan játékosok is szerepelnek, akiket évek óta tanítok, így nagyon izgalmas velük megmérkőzni. A diákjaim közül többen sokat fejlődtek, és aktívan versenyeken is szerepeltek, ezért nagy öröm számomra, hogy velük is játszhatok – tette hozzá a nemzetközi mester.