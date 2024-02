Az árvízi készülődés nyomai lépten-nyomon látszódtak a Mentetlenen. Az ártér felőli nyári gátat homokzsákokkal erősítették meg, egyes udvarokban már kikészítették a kenukat, csónakokat. Az Üdülősor utcában szivattyú dolgozott – annak segítségével tartják szárazon a környéket. Az utcában ugyanis van egy csatorna, amelyből 6 méter 12 centis vízállás felett betör a folyó a Mentetlenre, derékmagasságig elárasztva az utcát. Ezért már most kétóránként be kell indítani a szivattyúzást, máskülönben járhatatlanná válna az Üdülősor.

A Mentetlennek hosszú kórtörténete van, és mindig is problémát jelentett, hogy nagyobb áradások alkalmával elönti a víz a területet – mondta el hírportálunknak Molnár Tamás, a Mentetlenért Egyesület elnöke. Most télen már a hetedik árhullám vonul le, mind hét méter körüli tetőzéssel, ami meglátása szerint nagyon aggályos.

– Létezik ugyan egy övzátony, ami 7,5 méteres magasságig védelmet biztosít, a Százlábú híd felőli nyári gát viszont csak hét méterig véd. A nyári gátnak ráadásul nincs vízjogi engedélye, papíron az csak egy földkupac – mondta az elnök.

Az egyesület ezt a helyzetet szeretné rendezni, mivel az megnyitná az utat a Mentetlen állandó védelme felé. Ha ugyanis egységesen 7,5 méterre emelnék a térség védelmét, akkor a már az egyesület kezelésében lévő zsilip segítségével elérhetnék, hogy többé ne kerüljön víz alá a Mentetlen. Ehhez elsőként azt szeretnék elérni, hogy az önkormányzat, a vízügy és az egyesület vegye közös konzorciumba a nyári gátat, amelynek kezelője az egyesület lenne.

Azt ugyanakkor az elnök is hangsúlyozta, aki itt vett ingatlant, az tudja, hogy ez mivel jár. A Mentetlenen élők segítésére ezért létre is hoztak egy közösségi médiás csoportot, ahol naponta osztják meg egymással az összes lényeges tudnivalót. Most épp mindazt, ami a védekezést segítheti.

A jelenlegi körülmények között viszont csodát még nem lehet tenni.

Ha lassú árvíz lesz, nem ússzuk meg. Úgyhogy most nagyon drukkol mindenki

– fogalmazott Molnár Tamás.