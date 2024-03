– Amiért néhány száz évvel ezelőtt még valakit megégettek volna, ma már elmondhatjuk, hogy a mai tudomány szerint a legtöbb csillag körül van valamilyen bolygórendszer – magyarázta Szabó Szabolcs Zsolt.

Aztán szólt a kettős-többes csillagrendszerek világáról, a nyílt- és szabályos halmazokról, és persze különleges alakzatokról is. Van például olyan csillagköd, ami almacsutkára, de olyan is, ami egy sajtburgerre hasonlít.

A csillagok születnek, élnek és meghalnak. Hasonlítunk rájuk, mi emberek, csak a csillagok esetében több millió, sőt milliárd évekről beszélhetünk. Talán számukra felfoghatatlanok ezek az idősávok

– tette hozzá.

Az űrutazók végül megnézték, hogyan is néz ki kívülről a Tejútrendszer spirális szerkezete, és persze „bekukkantottak" a szinte megfejthetetlen fekete lyukba is. Utazásuk után, pihenésképpen megtekinthették a várospanorámát a toronyház tetejéről. Egybehangzó vélemények szerint az aznap este különleges utazása, Földön és égen is, lenyűgöző élmény volt...