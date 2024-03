– Végre elkészült! – mondtuk sokan felsóhajtva január 31-én, hiszen megannyi nehézség után az épület akkor kapta meg a működési engedélyt – kezdte Tóth József, aki szerint lehetett volna ez egy szokványos pályázati eljárás, ahol a kivitelező kiválasztása után lezajlik az építkezés, megtörténik az átadás-átvétel, de itt nem így történt.

Tóth József főigazgató a helyszínen beszélt hírportálunknak a Kálvin utcai épület felújításával kapcsolatos problémákról

Fotó: Daróczi Erzsébet

– Jogosan hallhattunk kritikákat gyülekezetünk tagjaitól, a városlakóktól, sok esetben kollégáinktól és a szülőktől is, de mi folyamatosan kerestük a megoldási lehetőségeket, hogy ne a teljes kudarc jellemezze a megkezdett építkezést, és ha nem is az eredeti tervek szerinti tartalommal, de elkészülhessen az épület – mondta a főigazgató, aki röviden vázolta is az előzményeket.

– A történet 2017-re nyúlik vissza, amikor benyújtottuk a pályázatot, de azt első körben elutasították. Fellebbezésünk nyomán a támogatható kategóriába sorolták, a kollégiumi pályázatunkkal együtt. A két beruházási lehetőség közül végül az általános iskolai beruházás megvalósítása mellett tette le a voksát a fenntartónk. Sajnos a pályázat támogatásáról szóló döntés csak 2019-re született meg, amikorra az építőipari árak jelentősen megnövekedtek, így változatlan műszaki tartalommal nem tudtuk megvalósítani a projektet. Az átdolgozás után 2022. április 21-én köthettük meg a kivitelezési szerződést. Ekkor még nem látszott, hogy a vállalkozó hozzáállása, gazdasági problémái jelentősen átszabják a megvalósulást, hiszen 2023 tavaszára csak a beruházás 30 százaléka készült el.

A vállalkozó ezt követően nem mutatott hajlandóságot a további munkavégzésre. Miniszterelnökségi egyeztetést követően, javaslatunkra olyan új alvállalkozót vont be a kivitelező, aki szeptemberig több mint 72 százalékos készültségig elvégezte a munkát. Így legalább a részbeni teljesítés megtörtént, és nem kerültünk az időközben pénzükért sorban állók közé, ugyanis 2023. július 19-én felszámolási eljárás indult a közbeszerzésen nyertes cég ellen.

A projektet a felszámoló­biztossal zártuk le, ami tovább bonyolította helyzetünket. Az intézményi költségvetésünk jelentős megterhelésével októberben saját forrásból, az új kiviteli tervek alapján közbeszerzést folytattunk le, így a nyertes kivitelező befejezhette a hiányzó építési munkálatokat, február közepén megkezdődhetett a tanítás az épületben, már csak az udvar rendezése van hátra – vázolta a főigazgató, aki köszöni a fenntartónak, hogy támogatta a beruházás folytatásának lehetőségét akkor is, amikor ennek nagy volt a kockázata.