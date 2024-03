Molnár Iván, Szolnok déli iparnegyedének önkormányzati képviselője Molnár Beáta, a Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat elnöke társaságában tartott lakossági fórumot a megyei kórház Gergely termében kedden este. A városatya elöljáróban emlékeztette a hallgatóságát, hogy a városrészben a közelmúltban kerékpárút, a védőnői szolgálattal kiegészült Temető úti orvosi rendelő és a kettőről hamarosan három csoporttal kibővülő Búzaszem bölcsőde is megépült.

Molnár Iván, a 8. számú választókerület önkormányzati képviselője (szemben) a Csaba utcában élők problémáját igyekszik megoldani

Fotó: Mészáros Géza

Kitért a térséget, leginkább a Csaba utcában lakók életét két éve bosszantó, azóta megnövekedett nehézgépjármű-forgalomra is. Mint jelezte, a Magyar Posta Zrt. Csaba utcába költözött logisztikai központjának illetékesei március 22-én személyes bejárást tartanak az utcában, és felmérik, a terület mely részében érdemes hangszigetelő, és zajvédő-falakkal a megnövekedett hanghatásokat enyhíteni. Egy család kártérítéséről is szó esett, akiknek a háza egyértelműen azért rongálódik, mert az ott közlekedő nehézjárművek erős talajmozgást idéznek elő. Esetükben a szakértő véleményére várnak. Egy, a Gyökér utcában települt kereskedő cég teherjármű-forgalmát is csökkentették már, kihelyezve a 3,5 tonnás súlykorlátozást jelző táblát.

Azzal együtt, hogy Molnár Iván megjegyezte, hogy a 2024-es takarékos költségvetésben szerény mennyiségű út- és járdaépítésre lesz lehetőség a városrészben, ám több korábban megkezdett fejlesztéseket, kátyúkat, felmarásokat, gödröket a március végi-április elejei időszakban visszaaszfaltoznak, illetve -bitumeneznek több érintett utcában is.

A fórum utolsó negyedórájában hevesebb vérmérsékletűvé váltak a hozzászólások. Egy Virág utcai népes család tagjai adtak ugyanis vitatémát. A lakosok régóta bosszankodnak a família életvitele miatt, amely alkohol- és kábítószer-fogyasztástól kiszámíthatatlan, de elhangzott a prostitúciós szolgáltatás gyanúja is az esetükben. Épp ezen a ponton érkezett a Gergely terembe az említett család feje is, aki azonnal számon kérte a faji hovatartozás felemlegetése miatt a lakossági fórum résztvevőit. Sértegetések és bocsánatkérések percei következtek, majd a családfő a képviselőtől az iránt érdeklődött nagy hanggal, hogy miért az ő portája közelébe helyezek el térfigyelő-kamerát, amely, mint kiderült, áramellátottság hiánya miatt egyébiránt nem is működik. Miután pedig elhangzott, hogy a környéken sűrítették a rendőrségi járőrszolgálatot, ám ezzel együtt is többeket megloptak és kiraboltak, a rendezvény résztvevői vették a kabátjukat…