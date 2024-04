Csak a Béke! Csak a Fidesz! – címmel tartott kampánynyitó sajtótájékoztatót Törökszentmiklóson Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő, és Kis Zoltán, a Fidesz-KDNP által támogatott független polgármesterjelölt szombat délelőtt a helyi Fidesz-irodában.

Törökszentmiklóson is készen állnak a Fidesz-KDNP jelöltjei a kampányra – jelentette be szombaton Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő és Kis Zoltán polgármesterjelölt

Fotó: Szabó Ferenc



– Polgármesterjelöltünk felvette ma reggel az aláírásgyűjtő íveket, és elkezdődött az aláírásgyűjtés. Már most arról tudok beszámolni, hogy minden olyan településen, ahol a Fidesz-KDNP jelöltjei vagy támogatottjai indulnak az önkormányzati választáson, sikerült összegyűjteni azt az aláírásmennyiséget, amely elegendő lesz ahhoz, hogy jelöltjeink hivatalosan is elindulhassanak – tájékoztatott Herczeg Zsolt. Mint azt az európai uniós választás kapcsán elmondta, a Fidesz-KDNP az országban az egyetlen olyan politikai közösség, amely a béke párján áll, ezért fontos, hogy a párt képviselőjelöltjei jussanak be az Európai Parlamentbe.

– Ami a helyhatósági választásokat illeti, arra kérem a tisztelt törökszentmiklósi polgárokat, és a választókerületben élőket, hogy a Fidesz-KDNP jelöltjeit támogassák, hiszen jómagam is sokkal hatékonyabban tudok együttműködni olyan településvezetőkkel, olyan önkormányzatokkal, ahol a mi közösségünk tagjai vannak többségben, közösen tudunk együttműködni, együttgondolkodni és dolgozni azon, hogy településeink fejlődjenek – hangsúlyozta az országgyűlési képviselő.

Hozzátette, az aláírásgyűjtést tovább folytatják majd az elkövetkezedő hetekben.

Néhány óra leforgása alatt sikerült teljesítenünk a hivatalos induláshoz szükséges aláírás mennyiséget

– jelentette be a tájékoztatón Kis Zoltán polgármesterjelölt.

– A munka nem áll meg, azt folytatni kívánjuk az elkövetkezedő napokban. Szeretnénk minden törökszentmiklósi polgárhoz eljutni, minden választópolgárt felkeresni, mindenkivel felvenni a kapcsolatot, konzultálni, beszélgetni, mindenkinek meghallgatni a véleményét. Mi eddig is azt képviseltük, hogy egy várost építeni párbeszéddel, a helyi közügyek mentén, egyfajta értékközösséget alkotva, csapatban, és minden megosztottságon felülemelkedve lehet – hangsúlyozta.

Hozzátette, már elkészültek azok a szórólapok, melyek arról tájékoztatnak, milyen elképzeléseik vannak a város jövőjét illetően.