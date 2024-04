A rendezvény kezdetén Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere megosztotta köszöntő gondolatait a vendégekkel.

Az eseményen Szalay Ferenc is megosztotta köszöntő gondolatait, kiemelve a bölcsőde szerepének fontosságát a kisgyermekek életében

Fotó: Kocsis-Szabó Lilla Laura

– A gyermekeknek szüksége van a gondoskodásra, de a tapasztalásokra is, engedni kell őket a szabadban játszani, felfedezni a világot. Mindez az egészségük fenntartásához is elengedhetetlen – kezdte a városvezető. Szavaiban kiemelte, bár a nevelés otthon kezdődik, a bölcsődék, a dolgozók is a kicsikért, a családokért vannak.

Táncoltak és énekeltek is

A rögtönzött színpadon egymást váltották a fellépők. Többek között a Pelikán Sport Egyesület Fit-Kit szakosztályának növendékei adtak lélegzetelállító ízelítőt koreográfiáikból. A továbbiakban zumba pezsdítette a hangulatot, valamint a Soldance Táncsport Egyesület gyönyörű bemutatóját élvezhették a vendégek. Kutyás majd később bokszbemutató, Anita és Laci duója után pedig Cozombolis biztosította a jó hangulatot.

– Nagy öröm, hogy idén mi vagyunk a házigazdák, fesztiválhangulatot igyekeztünk idevarázsolni az udvarunkra – kezdte Aranyosné Szabó Ágnes, a Tavirózsa bölcsőde igazgatója. Hozzátette, azért is különleges ez az alkalom, mert az intézmény éppen ötven éves.

Nem véletlenül lett Tavirózsa

– Az idők alatt sokféle változás érte, de ma egy modern, gyönyörű épület fogadja a kicsiket. 1974-ben nyitotta meg a kapuit, akkor még hat csoporttal, hatvan férőhellyel. Később időről időre bővült, fejlődött, ma 124 kisgyermek befogadására alkalmas – sorolta az intézményvezető. Azt is elárulta, a névválasztás külön hangsúlyt kapott, kezdetben ugyanis utcanevek alapján keresztelték el a bölcsődéket.

– A tavirózsát a sokrétű és gyönyörű szimbólumrendszere miatt választottuk – mondta Aranyosné Szabó Ágnes. Az ünnepi eseménnyel kapcsolatban elárulta, rengeteg felajánlást és segítséget kaptak a szülőktől, amiért igazán hálásak.

Sorsolnak, kihez kerül a mackó

– A fellépők, a technikai háttér, a kisebb-nagyobb felajánlások adják a mai nap alapját. Jó érzés megtapasztalni ezt a fajta összefogást – hangsúlyozta. A nap fénypontjaként egy kedves hagyományt is folytattak, erről Péntek Ágnes, az Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság igazgatója árult el részleteket mosolyogva.

– Korábban ajándékba kaptam egy hatalmas plüss mackót. Arra gondoltam, vándorolhatna az intézményeink között, mint a bölcsődei ellátás, összetartó közösségünk és szeretett hivatásunk jelképe. Három éve mindig sorsolunk, hogy a következő esztendőre, kihez kerül a mackó. Egyúttal az a bölcsőde lesz a következő vendéglátó is – mondta.