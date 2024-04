Ismét jótékonysági céllal futottak a szolnokiak. Másodszor rendezték meg a Szolnoki kutyagolást a Tiszaligetben. A szombat délelőtti akció nevezési díjaiból befolyt összeget a leukémiából felgyógyult Csontos Csenge utókezeléseire fordítják.

Forrás: szoljon.hu

Elviselhetetlenné vált az ügyfelek viselkedése, biztonsági őrt fogadtak a rékasi hivatalban. Őrszolgálat működik újabban Zagyvarékas polgármesteri hivatalában. A település képviselő-testülete március végi ülésén döntött arról, hogy biztonsági őr fogadja az ügyintézésre érkezőket.

Elkezdődött a kampány, a Jászságban is gyűjti az ajánlásokat a Fidesz-KDNP. A Fidesz-KDNP jászsági polgármester és képviselő-jelöltjei is megkezdték szombaton reggel az aláírásgyűjtést.

Közel 2500 versenyző mérte össze tudását a szolnoki mazsorett és táncversenyen. Ötven településről közel 2500 versenyző érkezett Szolnokra, hogy részt vehessen a III. Alföld Kupa mazsorett és táncverseny. Az eseményt a Széchenyi gimnázium tornacsarnokában rendezték meg.

Összegyűlt a szükséges mennyiségű aláírás, Miklóson is elindult a Fidesz-KDNP kampánya. Néhány óra leforgása alatt összegyűlt a Fidesz-KDNP által támogatott polgármesterjelölt, illetve képviselőjelöltek indulásához szükséges aláírás Törökszentmiklóson, így hivatalosan is elindította kampányát a párt a városban – ezt Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő, és Kis Zoltán, független, a Fidesz-KDNP által támogatott polgármesterjelölt jelentette be szombat délelőtt Törökszentmiklóson.

Ifjú matematikusok versenyeznek a vármegyeszékhelyen. Több mint 130 tanuló méri össze tudását.

Elkápráztatta a hallgatóságot a különleges templomi koncert Kengyelen. „Et resurrexit” címmel tavaszi hangversenyt tartott Kengyelen a napokban a Purcell kórus és Orfeo zenekar. A nagyszabású koncertre a helyi katolikus templomban került sor.