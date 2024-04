Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés elnöke köszöntötte a jelenlévőket a vármegyeházán tartott ülésen péntek délelőtt. Megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes, a résztvevők elfogadták a napirendi pontokat.

Rentzné dr. Bezdán Edit, vármegyei címzetes főjegyző. Hubai Imre a vármegyei közgyűlés elnöke, Borbás Zoltán a vármegyei közgyűlés alelnöke és dr. Rádi Norbert vármegyei rendőr-főkapitány

Fotó: Mészáros János

Az első beszámoló során a Jászkunság közbiztonsági helyzetéről esett szó. Dr. Rádi Norbert vármegyei rendőr-főkapitány foglalta össze az előző év munkájàt.

A főkapitány először a bűnügyi helyzetet elemezte.

Nyugodt, kiegyensúlyozott, szélsőséges és rendkívüli eseményektől mentes volt a 2023-as év

– kezdte előadását.

A számok alapján elmondta, a bűncselekmények száma 8,9 százalékkal nőtt, amely mögött az online térben elkövetett jogsértések drasztikus emelkedése, illetve a vagyon elleni bűncselekmények 12 százalékos emelkedése áll. Még így is igaz, hogy 3 esetből 2-t eredményesen felderítenek a rendőrök.

– A közterületen elkövetett jogsértés száma 10,2 százalékkal csökkent, 10-ből 9 esetet megoldottunk – fogalmazott.

Mint a beszámolóból kiderült, 2023-ban szándékos emberölés a Jászkunságban nem történt. Ezután a vármegyei rendőr-főkapitány áttért a drogok elleni harcra.

A felderítés célkeresztjében a kábítószer eladás áll. 18 eljárást fejeztünk be, további 18 van folyamatban

– emelte ki.

A vagyon elleni bűncselekmények 71 százaléka lopás, 18 százaléka csalás, 6 százaléka rongálás.

– A tavalyi évben sem történt megoldatlan rablás, 3 éve minden elkövetőt felderítünk – fejtette ki.

Egy márciusi szolnoki, egy októberi karcagi és egy decemberi jászárokszállási esetet is részletezett, előbbi két esetben 12 órán belül elfogták az elkövetőt. Emellett a közgyűlésen kiderült, hogy a lakásbetörtések száma 8 százalékkal csökkent, a 80 százalékos nyomozási eredményesség az országos átlagnál is jobb.

A csalások a valóságosból az online térbe kerültek át, számuk 69 százalékkal emelkedett. Több mint 250 millió forintot csaltak ki Jászkunságban élőktől, a háttérben sok esetben a sértett hanyagsága és figyelmetlensége állt.

Dr. Rádi Norbert támadóbb fellépést kért a rendőröktől, ennek köszönhetően a bűnügyi őrizetbe vett személyek száma jelentősen nőtt. Az eljárásokat átlagosan 137 nap alatt zárták le, ez országos szinten is a leggyorsabbnak számít.

A beszámolóban szó volt az iskolarendőri tevékenységről, majd áttértek a rendészettel kapcsolatos esetekre. A büntető-, és szabálysértési feljelentések valamint a helyszíni bírságok száma nőtt, azzal együtt is, hogy csökkent a rendőrök közterületen töltött ideje.

A Készenléti Rendőrség 6638 órában 678 fővel 101 alkalom alatt több ezer főt igazoltatott.

– A vízirendészek a Tiszából 162 embert mentettek ki, 20-an fulladtak vízbe 2023-ban – tette hozzá. A következő témaként a közlekedési balesetekről kiemelte, hogy a számuk csökkenő tendenciát mutat.

– A kiemelt baleseti okokra, így az elsőbbség meg nem adására, az irányváltoztatásra, illetve a gyorshajtásra reagáltunk intézkedéseinkkel. A kollégák 23720 gyorshajtót és 1104 ittas vezetőt szűrtek ki tavaly – említette a számokat.

A halálos balesetek száma 21-re emelkedett, a jászkunsági utakon 22-en vesztették életüket. A közlekedési ellenőrzéseket drónokkal is végzik a rendőrök, a vármegyében 9 véda kapu működik és a 442-es főút mentén két trafiboxot telepítettek, további egyet terveznek Jászberény térségébe is. A balesetmegelőzési tevékenységüket meghatározó „Csatlakozz” kampányról is esett néhány szó, majd dr. Rádi Norbert a célkitűzésekre is kitért.

Célunk az elért közbiztonság fenntartása és javítása a rendelkezésre álló erőforrások mellett. Illetve az online csalások számának visszaszorítása és az új pszichoaktív anyagokkal való visszaélések felderítése

– foglalta össze az idei év feladatait a vármegyei rendőr-főkapitány.

Beszámolóját a közgyűlés elfogadta. A második napirendi pont kapcsán dr. Nemes Gábor, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály vezetője kapott szót, majd a közgyűlés tagjai döntöttek egyebek mellett a Tisza-tó térségi Fejlesztési Tanács tevékenységéről.

A közgyűlés zárt üléssel folytatódott, ahol a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei önkormányzat kitüntető díjainak adományozása volt a téma.