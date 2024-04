– Az Ormos Imre parkot is azért hoztuk létre, hogy az itt élő embereknek egy közösség teret alakítsunk ki – mesélte Molnár Lajos. – A játék mellett a szórakozásnak is hatalmas teret kínál ez a park. Számos gyermekeknek szóló rendezvénynek adott már otthont, viszont ezúttal szerettünk volna a felnőtteknek is kedvezni. A tavalyi sikerből kiindulva úgy éreztük, hogy ebben az évben is szüksége van a szolnokiaknak erre a fesztiválra.

A jelenlévők idén is számos kézműves sört kóstolhattak meg a fesztiválon

Fotó: Nagy Balázs

A délutáni órákban a habcsók, a palacsinta és a málnaszörp volt a legnépszerűbb fogyasztási lehetőség a rendezvényen, azonban az esti órákban a felnőttek kedvenc habos nedűje vette át a főszerepet.

– Ahogy az lenni szokott minden fesztiválon, a délelőtti és kora délutáni órákban a családok többsége látogat ki hozzánk, később viszont, az este közeledtével a felnőttek veszik birtokba a helyszínt – részletezte a szervező.

Az eseményen a tavalyihoz hasonlóan most is az ország különböző pontjairól érkeztek árusok. A legmesszebbről talán egy balatoni kézműves söröket áruló stand látogatott ide, akik idén is örömmel vették meghívásunkat

– fogalmazott.