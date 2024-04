A magyar borok seregszemléjén negyven borászat mutatta be pincészetének remekeit a sétáló kóstolón belül. A VIII. Szolnoki Bor- és Pezsgőmustrát a Szolnoki Szakképzési Centrum Jendrassik György Gépipari Technikum központi aulájában és az intézmény udvarán felállított sátorban tartották. A jegyek megvásárlása után lehetőség nyílt poharat bérelni, és a standoknál felvonultatott finomságokat megkóstolni. Szerepelt a kínálatban természetesen vörös és fehér, száraz, félszáraz – mindenki megtalálhatta azt, ami a szája ízének kedves.

Negyven standnál több mint 200 féle bort lehetett kóstolni a VIII. Szolnoki Bor- és Pezsgőmustrán

Fotó: Mészáros János

Kolozsvári András, a rendezvény szervezője a megnyitón elmondta, hogy vendéglátósként, kereskedőként is lehet szemezgetni az újdonságok között, igazi kincsekre bukkanhatnak, melyek az éttermek borlapjaira is felkerülhetnek. A helyszínen vásárlási lehetőség is volt.