A régi hagyománynak számító szabadidősport-programon tiszteletét tette Gyulay Zsolt MOB-elnök is, idén ugyanis első alkalommal a rendezvény szakmai fővédnökségét a Magyar Olimpia Bizottság vállalta. De a helyszínen találkozhattunk Szabó Gabriella háromszoros olimpiai bajnok kajakossal és Czene Attila olimpiai bajnok úszóval, a Magyar Szabadidősport elnökével is. A már régi hagyományokkal bíró eseményen Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere is köszöntötte a résztvevőket.

Hatezren futottak idén a vármegyeszékhely utcáin

Fotó: Nagy Balázs

Déltől indultak a csoportok a Kossuth térről, az elsőben Szabó Gabriella is rajthoz állt, és nem meglepő módon meg is nyerte a futamot.

Tetszett neki, hogy ennyi a sportos fiatal Szolnokon

– Második éve vagyok a MOB munkatársa, melynek a COOP 28 éve partnere. Nagyon örülök, hogy én is részt vehettem ezen a futáson – nyilatkozta a táv teljesítése után Szabó Gabriella. – Nagyon szeretem az ilyen aktív programokat. A két és fél kilométer számomra „sprinttáv”, hiszen általában naponta tíz kilométert szoktam teljesíteni. De jól meghajtottam, és nagyon élveztem. Az is tetszik, hogy ennyi a sportos fiatal Szolnokon – tette hozzá a világklasszis sportoló.

Odáig jutottak, hogy korlátozni kellett a létszámot

Bizony, résztvevőből nem volt hiány, idén mintegy hatezren futottak. A résztvevők között még nordic walkingosok is rajthoz álltak.

Rózsa József, a Sportcentrum ügyvezető igazgatója elárulta, évekkel ezelőtt odáig jutottak, hogy már kilencezer körül járt az iskolai nevezések száma, így a létszámot korlátozni kellett, hogy képesek legyenek kezelni a futókörön a tömeget.