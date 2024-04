Magyar Közút 1 órája

Nagytakarítás a Tisza fölött lógva: így mossák a szolnoki Szent István hidat – videóval, galériával

Eljött a tavaszi nagytakarítás ideje a közúti hidakon is: április 2-án, kedden és másnap, szerdán is forgalomkorlátozás mellett mossák a Szent István Tisza-hidat és az Alcsi-Holt-Tisza-hidat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkatársai. Fotóriporterünk a helyszínen örökítette meg, hogyan is működik mindez a gyakorlatban.

Javában tartanak a szolnoki Szent István Tisza-híd és az Alcsi-Holt-Tisza-híd hídmosási munkálatai ezekben a napokban. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint a Szent István Tisza-hidat kedden délelőtt kilenctől délután háromig, az Alcsi-Holt Tisza-hidat pedig szerdán délután kettőtől este hatig tisztítják meg a rárakódott szennyeződésektől. Hídmosási munkálatokat végeztek kedden a Szent István Tisza-hídon

Fotó: Mészáros János És hogy miként is zajlik mindez a gyakorlatban? Képeink tanúsága szerint egy erre a célra kialakított daruskocsiról lógatnak be egy emelőkosarat a híd mellé, hogy aztán egy szakember azon, az ártér, illetve a folyó fölött állva egy speciális, magasnyomású szerkezettel mossa tisztára a híd külső részét. Mindez persze a forgalomra is hatással van: a Közúttól kapott tájékoztatás szerint a munkálatok időtartama alatt a váltakozó irányú közúti forgalmat forgalomirányító fényjelző készülék irányítja, a megváltozott forgalmi rendre jelzőtáblákkal is felhívják a közlekedők figyelmét. Hozzátették: türelmet kérnek a közlekedőktől, ugyanis a hídmosás ideje alatt óhatatlanul is torlódások alakulnak ki.

Hídmosás Szolnokon Fotók: Mészáros János

Kérik, hogy aki teheti, a jelzett időpontokban a tiszai átkeléshez a Szent István híd helyett az M4 gyorsforgalmi út szolnoki elkerülő szakaszán néhány éve megépült Szapáry hidat válassza.

