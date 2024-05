A napokban a kecskeméti Neumann János Egyetemen vette át Aranydiplomáját dr. habil Fülöp Tamás rektortól. A Mezőtúri Mérnökök Baráti Köre Egyesület elnöke Nemes István, a jeles évforduló emlékére Díszoklevelet adományozott neki.

Szepesi Jenő az Aranydiplomájával

Fotó: Daróczi Erzsébet

– A Nagykunban voltam főgépész. Itt élhettem a fotózási mániámnak is, Bozó Imre elnöknek köszönhetően komoly fotólabort rendezhettem be. Tíz év múlva Veres János, a Nagykun Tsz elnöke áthívott javító ágazatvezetőnek, a tsz megszűnéséig ott voltam, majd '93-ban irodatechnikai vállalkozást alapítottam – sorolja Szepesi Jenő, aki nyugdíjasként sem unatkozik.

– Huszonkét éve képviselő vagyok, most úgy döntöttem kicsit háttérbe húzódom, nem indulok a választáson, de fotózással támogatom az új csapatot is. Örülök, hogy gyermekeim sikeresek, a nagyfiam műszaki egyetemet végzett, vezető tervező Budapesten, a kisebbik kommunikáció szakon végzett, ő Gödön él. Négy unokám Dórika, Julcsi, Marci és Mimi az életem értelmei. Tagja vagyok a városvédő egyesületnek, nekik segítek, valamint minden várossal kapcsolatos történést megörökítek gépemmel. Szakmámat tekintve büszke vagyok arra a rizslehordó tervemre, amit még gyakornokként terveztem, és nagy sikere lett szakmai körökben. Volt pótkocsi átalakításhoz és öntöző berendezéshez kapcsolódó tervezésem és javítási normákat segítő is, amiket évekig alkalmaztak munkahelyemen – sorolta.

Ha újra kezdhetném, akkor is gépész lennék

– fogalmazott.