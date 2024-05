Aszfaltburkolatot kap a Rákóczi, az Akácos, valamint a Hősök tere út Tiszabőn, erre 120 millió forintot nyert a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz pályázatán a település.

A jelenleg rossz állapotban lévő Hősök tere út is megújul az elnyert pályázati forrásból, hamarosan aszfaltburkolatot kap – mutatta a helyszínen Bíró Zoltán alpolgármester

Fotó: Mészáros János

– Ezeken az utakon számos család él, és sajnos van ahol az útalap is 20 éve készült már, így nagyon gödrös, kátyús, esős időben szinte járhatatlan, ezeken a körülményeken szeretnénk javítani. Amellett, hogy a lakosok könnyebb közlekedése szempontjából is fontos a felújítás, azért is, hogy adott esetben például a mentők is gyorsabban el tudjanak jutni a betegekhez – tájékoztatott Bíró Zoltán, a település alpolgármestere.