Több mint 700 millió forintból, a Pénzügyminisztérium támogatásával készült el a karcagi Széchenyi sugárúton található bölcsőde új épülete, melyet szerdán adtak át.

Az épületet Dörgő Tóth Andrea, a kivitelező cégcsoport képviselője, Szepesi Tibor polgármester, Hornung Ágnes államtitkár, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő és Némethné Szilágyi Ilona intézményvezető adta át

Fotó: Daróczi Erzsébet

– Egy éve, június 7-én tettük le az alapkövét a Manóliget Bölcsődének, ma pedig már az átadásán lehetünk itt. Bölcsődés gyermek édesanyjaként pontosan tudom, milyen nagy munka itt dolgozni, illetve egy ilyet felépíteni azért, hogy gyermekeink biztonságban lehessenek, és huszonegyedik századi környezetben tölthessék mindennapjaikat – kezdte beszédét Hornung Ágnes. A Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára arról is szólt, hogy 2010 óta a családbarát kormány minden erejével segíti azokat, akik családban szeretnének élni.

Folyamatosan bővítik a bölcsődei férőhelyeket

– Mára létrehoztunk egy olyan átfogó rendszert, melyre a gyermeket vállalók bátran támaszkodhatnak. Ma is azért dolgozunk, hogy komplex családtámogatási rendszerünk segítse a családi békét és annak megtalálását. Támogatjuk a családokat, a munka és a magánélet kiegyensúlyozott kapcsolatát közel 66 ezer bölcsődei ellátást biztosító férőhely segíti az országban, ami duplája a 2010-es 32 ezer férőhelynek. Jelenleg minden harmadik településen biztosított a bölcsődei ellátás, a bölcsődei szakemberek bére 2010-hez képest átlagosan négyszeresére emelkedett. A kapacitásbővítés és a fejlesztés továbbra is folyik, több ezer férőhely építése zajlik ma is az országban – sorolta az államtitkár, aki szerint az országos eredmények a helyi sikerek összességéből tevődnek össze.

Mint az az ünnepségen is elhangzott, bölcsődefejlesztés terén vármegyénkben is nagy az előrelépés, 53 településen 2200 bölcsődei ellátást nyújtó férőhely működik, a pályázatoknak köszönhetően további 160 bölcsődei férőhely készül még a Jászkunságban.

Fontos mérföldkő a karcagi családok életében

– Karcag is szépen fejlődik, fontos intézményei újulhattak meg. Ez a bölcsőde fontos mérföldkő a térségben élő családok számára is. A négycsoportos Manóliget Bölcsőde több mint 700 millió forintból épülhetett meg. Bízom benne, hogy a közös erővel és elhatározással a jövőben még sok hasonló rendezvényen fogunk együtt ünnepelni Karcagon és a térségben egyaránt – fogalmazott az államtitkár.