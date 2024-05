Kívül-belül elkészült, a parkolók is megépültek, már csak a gyermekek és gondozóik hiányoznak Tiszabő első bölcsődéjéből. Az impozáns épületben a 2 csoportszoba mellett egy konyhát és egy tálalóhelyiséget, emellett korszerű, tágas mosdókat és öltözőket is kialakítottak. Az ide érkező 3 év alatti gyermekeket emellett egy nagy, Tiszára néző, hátsó játszóudvar is várja. Az új intézmény a nők mielőbbi munkába állását, és a gyermekek minél koraibb szocializálódását segíti a hátrányos helyzetű településen.

Történelmi fejlesztés Tiszabőn, elkészült a település első bölcsődéje, ami szeptembertől fogadja a 3 év alatti gyermekeket – tájékoztatott a helyszínen Bíró Zoltán alpolgármester

Fotó: Mészáros János

– Jelenleg az üzemeltetés átadásának folyamata zajlik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat számára, így szeptembertől már megnyithatja kapuit a gyerekek előtt, a szülők már nagyon várják. Kétszer 15 férőhelyes lesz a két csoportos bölcsődénk, a feladatellátás gördülékenysége érdekében a tiszaburai intézménnyel összevonva működik majd – tájékoztatott a helyszínen Bíró Zoltán alpolgármester.

A bölcsődére Terület-és Településfejlesztési Operatív Program pályázatán nyert mintegy 370 millió forintot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tiszabő önkormányzatával konzorciumban.