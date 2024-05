Délelőtt dr. Sinkó-Káli Róbert, a Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Szervezetének elnöke a versenyzőket köszöntő beszédében emlékeztetett a több halálos áldozattal járó szajoli vasúti szerencsétlenség harmincadik évfordulójára. Hangsúlyozta, hazánkban, de akár a világon bárhol, a szakembereken kívül az átlagembernek is rendelkezni illene életmentéshez, vagy elsősegélynyújtáshoz szükséges alapismeretekkel.

– Öröm az látni és tudni, hogy térségünkben mennyien és mennyire birtokában akarnak lenni e tudásnak! – szögezte le a vármegyei elnök.

Szerencsére csak művérrel volt dolguk a verseny résztvevőinek

Fotó: Mészáros Géza

Juhász Éva, a Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Szervezetének igazgatója pedig az magyarázta el, miként zajlik a verseny.

Fontos az elmélet és a gyakorlat is

– A Magyar Vöröskereszt tevékenységei között kiemelkedő fontosságú az elsősegélynyújtás elméleti és gyakorlati ismereteinek minél szélesebb körben történő megtanítása és a humanitárius szemléletmód terjesztése. Céljaink megvalósítása érdekében ebben az évben ötvenkettedik alkalommal hirdetjük meg felmenő rendszerű elsősegélynyújtó versenyünket – mondta.

Nem véletlenül Szajolban rendezték

– A megmérettetés öt fős iskolai vagy közösségi csapatok részére szól, három, azaz gyermek, ifjúsági és felnőtt kategóriában. Itt, Szajolban most a területi versenyt követő vármegyei forduló zajlik, és kategóriánként az első helyezett az ősszel megrendezendő kecskeméti országos döntőbe jut. Szajol egyébiránt több alkalommal is elnyerte már a Vöröskereszt által adományozott „Humanitárius település” címet, pontosan azért is, mert az ilyen rendezvényeknek helyet biztosít, a helyi szervezet pedig ilyenkor azzal is aktivizálja magát, hogy az állomásoknál is segédkezik, de például a fiatalokat maguk által sütött palacsintával is megvendégelik – köszönte meg a község, valamint a helyszínen tartózkodó Szöllősi József polgármester jószolgálatát az igazgató.