Tiszatenyő 2020 áprilisától 2022-ig adósságrendezési eljárás alatt állt, az előző ciklusban be nem fejezett beruházások, vagy szabálytalanul felhasznált pályázati pénzek miatt. Csak ennek lezárása után tudott a kistelepülés támogatási kérelmeket benyújtani, így nyert el mintegy 70 millió forintot a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz pályázatán belterületi útjainak felújítására. A beruházás ünnepélyes átadójára pénteken került sor.

Mező József polgármester és Herczeg Zsolt, a térség országgyűlési képviselője adta át az elkészült beruházást. A felújítás 70 millió forintos pályázati forrásból valósult meg

Fotó: Mészáros János

– Teljes hosszában megújult a Szent László út mintegy 500 méteres szakasza, emellett 4 másik belterületi útszakasz, valamint a pályázatból megmaradt forrásból a Dózsa György út közel 200 méteren. Ezzel Tiszatenyő belterületi útjainak 100 százaléka szilárd burkolatú úttá vált – jelentette be az eseményen Mező József, Tiszatenyő polgármestere.

Hozzátette, a beruházás célja a lakosság komfortérzetének javítása, emellett a gazdaságélénkítés a helyi kiskereskedők és vállalkozások szempontjából.

A eseményen Herczeg Zsolt a térség országgyűlési képviselője ismertette, Tiszatenyőre az adósságrendezési eljárás után a TOP Pluszon keresztül közel 220 millió forintos forrás érkezett.

– Köszönet ezért a kormánynak, hiszen az uniós források folyósításának akadályozása miatt az állam a TOP Plusz támogatásait hazai forrásból előlegezte meg az önkormányzatok számára azért, hogy a jelenlegi költségvetési ciklusban a beruházások haladhassanak. Ezt tapasztalhatjuk mind a 23 településünkön, és az egész ország területén, hogy az önkormányzatok sikerrel valósították meg ezeket a projekteket – mondta a képviselő.

Hozzátette, az is cél, hogy a Törökszentmiklós Tiszatenyő közötti rossz állapotú út ugyancsak TOP Pluszos forrásból 1-2 éven belül megújuljon, de azon is dolgoznak, hogy a településen az idősek nappali ellátásának kérdése is minél hamarabb megoldódjon.