Kevesebb mint egy hónappal a június 9-i önkormányzati választás előtt visszalépett az önkormányzati választáson való indulástól Berényi Gábor. A politikus ezt maga jelentette be hétfőn, közösségi oldalán. Ezzel együtt kilépett a Jobbik – Konzervatívok pártból is.

Berényi Gábor (balra) a szolnoki ellenzék egyik képviselőjelöltje lett volna a 2024-es önkormányzati választáson

Fotó: Nagy Balázs / Forrás: MW-Archív

„Le kellett vonnom a szomorú következtetést, hogy ellenzéki képviselőként nem tudom kellőképpen a választókerületem és szeretett városom érdekeit képviselni. Nem kívánok újabb öt évnyi eredménytelen szélmalomharcot vívni a szolnoki közgyűlésben egy folyamatos belső viszályokkal és tisztességtelen játszmákkal terhelt ellenzéki közösségben” – fogalmazott.

Nincs váltóhangulat a vármegyeszékhelyen

Azt írta, az ajánlásgyűjtés során bebizonyosodott számára, hogy nincs váltóhangulat Szolnokon, nincs ellenzéki egység, így jelenleg nincs esély a változásra.

„Be kellett látnom, hogy a választókerületem érdeke az, ha azt nem egy a valódi döntésekből kiszorított, megbélyegzett ellenzéki szereplő képviseli. Meg kell szabadulnom a magánéletemet, a tanári pályámat és a zenei munkásságomat is beárnyékoló ellenzéki képviselői billogtól” – írta Berényi Gábor. Hozzátette, tevékenységeit összeegyeztethetetlennek érzi, és az elmúlt öt év szomorú konzekvenciája az, hogy civilként sokkal többet tehet a város ifjúsági és kulturális életéért, mint ellenzéki képviselőként.

„Sem a választókat sem magamat nem ámíthatom tovább azzal, hogy ezzel az ellenzékkel pozitív változásokat érhetünk el Szolnokon” – zárta a politikus.

A szolnoki ellenzék biztos pontja volt Berényi Gábor

Berényi Gábor visszalépése azért is lehet érzékeny veszteség az ellenzék számára, mert már a 2019-es, sikeresnek bizonyuló önkormányzati választáson is nyerni tudott. Akkor a vármegyeszékhely 11. számú egyéni választókerületében közel 48 százalékot szerezve jutott mandátumhoz. Az új közgyűlésben az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöki tisztségét is betöltötte, illetve betölti jelenleg is. Berényi 2024-ben is az ellenzék jelöltjeként indult volna a 11. egyéni választókerületben, részt vett az április 17-ei ellenzéki jelöltbemutatón is, és a fényképével ellátott plakátok már hetek óta láthatóak választókerületében...

Nem Berényi Gábor az egyedüli szolnoki közszereplő, aki hétfőn befejezte politikai tevékenységét. Mint írtuk, ugyanezen a napon jelentette be a most már szintén expolitikus Szotyori-Lázár Zoltán, hogy kilép pártjából, egyúttal politikai munkájával is felhagy. Mindketten a Jobbik egykori politikusai voltak.

Utóbbi ezzel kapcsolatban hírportálunknak elmondta, Berényi Gáborral szándékosan időzítették egyszerre a kilépésről szóló bejelentésüket. Ám – tette hozzá – egymástól függetlenül jutottak hasonló elhatározásra. Mint Szotyori-Lázár Zoltán elmondta, a szolnoki Jobbikban ma már tíznél kevesebben vannak, az irodájuk is megszűnt már.

– Nagyon sajnáljuk, de a Jobbik az önfelszámolás útjára lépett – fogalmazott.