– Amikor Sári Kovács Szilvia, Karcag alpolgármestere elindította a Legszebb konyhakertek – Magyarország legszebb konyhakertje programot, mi az elsők között csatlakoztunk. A szülők támogatásával az udvaron konyhakertet alakítottunk ki. Idén vetettünk retket, hagymát, borsót, salátát, télen neveltünk paradicsom és paprika palántákat, s most a színes mángolddal kísérletezünk. Nagyon jó lett a salátánk, rengeteg szamócánk volt, aminek a gyerekek örültek, többször tudtak belőle csemegézni.

Az óvodások Szabóné Szentesi Mária tagóvoda-igazgatóval a kiskertjük terméseit szüretelik

Fotó: Daróczi Erzsébet

– Most érik a málna, azt is szeretik ovisaink. A nyári szünet után pedig a paradicsomból fognak sokat fogyasztani, hiszen Jónásné Ágika nénitől egy láda palántát kaptunk, amit már kiültettünk, gondozunk. A gyerekeink nagyon szeretnek kertészkedni, ehhez vettünk nekik kis méretű eszközöket. Az udvaron játékidőben is figyelhetik a növényeket. Annyira aranyosak, amikor eső után összegyűjtik a csigákat, csiga óvodát készítenek nekik, játszanak velük egy darabig, aztán az összegyűjtött csigákat egy távoli, füves részre kivisszük, mert tudják, hogy a gólyának az egy fontos tápláléka – sorolja a vezetőnő, aki azt is elárulta, kertjük már több országos első díjjal is rendelkezik.

– A környezeti nevelés nagyon fontos egész évben a Zöld óvodánkban, ősszel a Komposztünnepen a komposztálás fontosságáról, a földigiliszta hasznosságáról beszélünk a kicsiknek, a SZIM-es gyerekek nem bántják se a bogarakat, se a gilisztát, se a csigát. Nagyon sok méh és pillangóbarát virágunk van, sok pillangó és méhecske látogatja udvarunkat, ahol méhitató is van. A kert gondozása közben azt is megtanítjuk, hogy a madarak fontosak a kert életében, segítenek a kártevők elpusztításában. Nyáron itatjuk a madarakat, a feketerigók rendszeresen járnak ide fürdeni ebédidőben, az ablakból szoktuk nézni őket. Ez nagy élmény a gyerekeknek – jelenti ki Szabóné Szentesi Mária, akinek szavait megerősíti borsó és málna szedése közben Vincze Zselyke, Vincze Bíborka, Tóth Kiara, Gönczi Ramóna és Dékány Kristóf is.

Mindannyian szeretnek kertészkedni, jó, amikor télen elvetik a magokat, azok kikelnek, s most gondozhatják a kertben, de jó megenni is a finom termést. Zselyke és Bíborka otthon is kertészkedik, van cukkini és paradicsom is náluk. Kristóf tanyán él, tőle sem idegen a kertészkedés, Ramóna és Kiara az óvodában nevelgeti, öntözgeti a palántákat, de a gyomlálást is szeretik, hiszen utána szebb lesz a kert és nagyon finom minden, ami itt terem – árulják el.