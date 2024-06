A közgyűlés elején, térségünk gazdasági helyzetét tárgyalva dr. Panyik Éva, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vármegyei igazgatójának beszámolójában elhangzott, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei egy közepes méretű szervezet a NAV hazai rendszerében a maga 324 fős foglalkoztatotti létszámával. A tavalyi évben az itt tevékenykedő szervezeteknek, vállalkozásoknak köszönhetően, összességében mintegy 350,6 milliárd forint adóbevétel keletkezett Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, amely meghaladja a 2022 évit adatot. , hogy a vármegyében nyilvántartott adóhátralék azonban harmincról 33 milliárd forintra nőtt a tavalyi esztendőben.

A vármegyei közgyűlés június 21-én ülésezett

Forrás: JNKSZ VMÖ Facebook-oldala

A nehézségek is terítéken voltak a közgyűlésen

Dr. Sziráki András, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke elmondta, hogy a komoly nehézségekkel terhelt időszakban is tartjuk hetedik helyünket a vármegyék versenyképességi rangsorában. A további erősödés abban rejlik, mennyire tudunk alkalmazkodni a fennálló kihívásokhoz.

Hubai Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke az elhangzottakhoz hozzátette: az, hogy az agrárium versenyképessége minimálisan csökkent csak, az elsősorban a magyar kormány intézkedései mellett a hatóságok, közte a NAV munkatársainak is köszönhető, a jogszabályok szigorú betartatása révén.

Lovas Attila, a Közép Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kötivízig) igazgatója a szervezet aktuális feladataival kapcsolatban hangsúlyozta, hogy jelenleg is a csapadékhiány kihívásaival néznek szembe, ugyanakkor kiemelten figyelnek a minél nagyobb vízvisszatartásra. A Kötivízig jelenleg háromszáz-millió köbméter felszíni betárazott vízzel rendelkezik, amely a legnagyobb mennyiség hazánkban. Május vége óta hivatalosan is vízhiányos időszak van, emiatt a gazdák már száztizenhat millió köbméter víz öntözési igényt jelentettek be azóta.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Értéktár Bizottság több mint tíz éve működik vármegyénkben, és jelenleg már 97 értéket gondoz. A pályázati forrás-bevonásoknak köszönhetően minden évben egyre szélesebb értékőrző munkát végez. A pénteki ülésen a vármegyei közgyűlés nevében Hubai Imre megköszönte Rózsa Lajosnak, a vármegyei Értéktár Bizottság élén kilenc éve végzett elkötelezett munkáját.