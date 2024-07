Az Athletica Galactica Kárpát-medencei Középiskolai Csillagászati és Asztrofizikai Verseny márciusi döntőjén elért eredmények alapján 11 középiskolás fiatal kapott meghívást a magyar diákolimpiai keretbe. Komoly felkészülési folyamat során közülük választják ki, hogy augusztusban kik utazhatnak Brazíliába, a XVII. Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpiára.

Jászberényben derül ki, hogy kik képviselhetik hazánkat a XVII. Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpián Brazíliában. A Sasközpontban jelenleg is zajlik a felkészítő tábor

Forrás: Beküldött fotó

Éjszaka távcsöves megfigyeléseket gyakorolnak a csillagászat ifjú mesterei

A márciusi jászberényi döntőt követően Budapesten, a Piszkéstetői Obszervatóriumban és Baján is eltöltöttek egy-egy felkészítő hétvégét a diákok.

– Július 4-től 12-ig Jászberényben készülnek a brazil szervezésű diákolimpiára: napközben különböző előadásokat hallgatnak, elméleti és adatelemzési feladatokat oldanak meg, éjszaka távcsöves megfigyeléseket gyakorolnak, amit planetáriumi és égboltismereti felkészüléssel egészítenek ki – tájékoztatott az Athletica Galactica szervezőcsapata képviseletében Vincze Nikolett. A csillagászati diákolimpia projektkoordinátora kiemelte: a Sasközpont biztosítja a helyszínt, ahol ezekben a napokban a város zajától és fényeitől távol, nyugodt körülmények között gyakorol a csapat. A Nemzeti Tehetség Program és a HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont mellett a Jászberényi Városi Könyvtár munkatársai is segítenek a tábor megvalósításában.

Planetáriumi feladatoknak is kapnak a táborlakók

Mint azt megtudtuk, a válogató tábor minden évben a felkészítési folyamat csúcsát jelenti, hiszen a végén választják ki azt az öt diákok, aki Magyarországot képviselheti, ezúttal Brazíliában, Rio de Janeiro-ban.

– Az égi mechanika, szférikus csillagászat, kozmológia, és egyéb fontos csillagászati témák mellett planetáriumi feladatokat végeznek a táborlakók. Esténként a távcsöves észlelési gyakorlatok után kellemes beszélgetésekre és érdekes történetekre is marad idő a szabad ég alatt. A felkészítő csapat tagjai saját korábbi tapasztalataikat, élményeiket osztják meg az aktuális kerettagokkal, ezzel is segítve a mentális felkészülést – számolt be hírportálunknak Vincze Nikolett. A szervezők a tábor szakmai programjának összeállításán túl a pályaválasztási, továbbtanulási lehetőségeket is felvázolják a fiataloknak. Szabadidős tevékenységre, pihenésre és a csapat összekovácsolására is igyekeznek időt szakítani.