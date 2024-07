Idén is népszerű a munkaügyi központ által meghirdetett diákmunka. Csépán hét fiatal foglalkoztatására pályáztak, végül két négy hetes turnusban két- két szerződést köthettek.

Tiszainokán a buszmegállókat festik újra a diákmunkások, de előtte lecsiszolják a felületet

Fotó: Pakainé Pusztai Nóra

– Van olyan diák, aki már a korábbi években is dolgozott nálunk, idén leginkább irodai, asszisztensi munkákat kapnak. Jelenlétükkel megkönnyítik a folyamatokat a hivatalban. Nemcsak nekik, de nekünk is nagy segítség a program – magyarázta Pintér Csaba Gábor. Csépa polgármestere hozzátette: tavaly a hivatal költözésében is szerepet vállaltak a fiatalok.

Tiszainokán három fiú dolgozik már egy hete, a buszmegállók festését kapták feladatul.

– Valószínűleg erre már nem lenne kapacitásunk, így jól jön a diákok segítsége. Lecsiszolják a felületeket, majd újrafestik azokat. A fiatalemberek a vártnál sokkal jobban haladnak – mondta Kiss Erzsébet Eliza, a falu vezetője.

A helyi fiatalok lelkesen vállalták a feladatot, reggel hat óra körül kezdtek, hogy elkerüljék a forróságot. Napi hat órát dolgoznak, akad közöttük, aki korábban már csatlakozott a diákmunka programhoz.