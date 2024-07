Gyönyörű a virágoskertje, és mindent megtermel a kertjében a kisújszállási Süveges Gergely, aki a nyolcvanegyedik évében jár, de tízet nyugodtan letagadhatna.

Süveges Gergely nyolcvanegy évesen is kertészkedik

Fotó: Daróczi Erzsébet

– A lakótelepen lakunk, ez meg a volt szülői ház – magyarázza kétlakisága okát. – Öten voltunk testvérek, tőlük váltottam meg a házat. Azelőtt a Lógókertben volt földünk, egy kicsi parcella, amikor megöregedtünk, túl nagy lett, ez a porta viszont pont elég. Párommal, Kovács Lajosné Jutkával negyvenegy éve vagyunk együtt, sajnos fiatalon magunk maradtunk mindketten. A gyerekek már megvoltak, amikor egymásra találtunk. Durván háromszáz négyzetméternyi a kertünk, fel van osztva virágokra – van sok rózsa, egynyáriak, mint például büdöske, petúnia, muskátli, szegfű –, de kaktusz és leander is növekszik, illetve van egy kis konyhakert, ahol a családnak paradicsom, paprika, répa, zöldség, borsó, zeller terem, valamint gyümölcsfákat és szőlőt is gondozunk.

A kertészkedést a párommal tanultuk meg könyvekből, a magunk kárán. Itt van a permetezés például, az uborkát, paradicsomot én hígított tejjel mentesítem a kártevőktől, nem vegyszerrel.

– Idén a befőttszezon elkezdődött, a cseresznye a polcokon, de érik a szeder, a málna, a paradicsom. Bár a nagy kert sok munkát jelent, a végeredményért megéri, arról nem is beszélve, hogy rengeteget spórolunk a családnak. Már a dédunokám is rágja a répát, mert tudja az anyja, hogy a papáé friss, nem permetezett. Az esővizet is gyűjtöm, de van fúrt kút is, így öntözni könnyebb. A lakótelepi erkélyünk is tele van virággal, ahogy a kertben is mindent hasznosítok. A mosóteknőbe most muskátlit ültettem – sorolta.

Kertjük már több díjat is kiérdemelt a városi megméretésen.

– Jó érzés, amikor kiszólítanak. Végigfut az emberen egy bizsergés, és igen, büszkék vagyunk kicsit magunkra, hogy értékelik a munkánkat, de nem a díjért csinálom, hanem családunk ellátásáért. Napi négy-öt óra munkát jelent ez. Amikor májusban elmegyünk nyaralni, a Kisújszálláson élő gyerekek vállalják a kert gondozását. Ha hazajön a család, piknikezni szoktunk a kertben, az unokák is nagyon élvezik a szalonnasütést. A szomszédokkal megegyeztünk, hogy a kerítésen átnyúló gyümölcsöket leszedhetik, nekünk így is sok marad – mondta Süveges Gergely.