Szeretet kell az emlékezéshez

Édesapja nyolcvanévesen is nagyon rendben tartotta kertjét, s ő ezt az aktivitást örökölte is tőle. S hogy min dolgozik most?

– Régóta van egy gazdaságunk, amit fejlesztgetünk, úgyhogy a fölös időmet, ha van ilyen, akkor ott szoktam eltölteni. Igaz, hogy földjeimet műveltetem, de van egy juhállományunk, s új hodályt építettünk, a munkákba már jelentősen belefolyik a fiam is. Ez leköti az időmet, de egy novellát még összehozok. Aki olvasta az Üllő-partis kortársak emlékeit, annak az nosztalgia szempontjából is érdekes. Azt gondolom, az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, és amit vagy akit szeretünk, arra örökké emlékezünk. Ilyen nekem Berekfürdő – vallja be Bihari György.