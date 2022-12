Egy ütemre dobbantak a csizmák, kopogtak a cipők és pörögtek a szoknyák a művelődési ház színpadán, míg a talpalávalót a Pipás zenekar húzta.

A gálát a Mákvirág Gyermektánccsoport nyitotta meg rábaközi játékok és dus bemutatásával. Ezután a Hétszínvirág Baráti Kör előadásában a Dél-Alföld táncai elevenedtek meg, majd a Százszorszép Gyermektánccsoport bökönyi táncokat vitt színpadra. A Pántlika Néptánccsoport szilágysági, míg a Jászapáti Hagyományőrző Táncegyüttes buzai táncokkal varázsolta el a közönséget.

A műsor első részét a Hétszínvirág Táncegyüttes zárta bonchidai román táncokkal. A második felvonásban jászági karácsonyi pendzsomot és helyi gyűjtésű betlehemezést adtak elő a táncosok. Vendégfellépőként a Dévai Szent Ferenc Alapítvány által működtetett petrozsényi Jézus Szíve Gyermekotthon lakói is bemutatkoztak, székely verbunkkal és jászsági táncokkal ajándékozták meg a közönséget.

A Jásztánc Alapítvány 2015 óta támogatja a Böjte Csaba ferences rendi szerzetes által létrehozott Dévai Szent Ferenc Alapítványt, melynek célja a nehéz helyzetben lévő erdélyi gyermekek felkarolása és a bajba jutott családok segítése.

A jászapátiak rendszeresen szerveznek tánctáborokat Erdélyben. A két szervezet közös munkájának gyümölcsét, a tánc varázsát a jászsági városban első alkalommal mutatták be a petrozsényi gyerekek.

– Büszkeséggel tölt el, hogy ilyen csodálatos közösséggel dolgozhatunk együtt. Küldetésünk, hogy úgy neveljük a gyerekeinket, hogy közben mi is nevelődünk, tanulunk. Úgy segítjük őket, hogy közben mi is segítséget kapunk. Életük irányításával pedig a mi életünk is új célokat kap. Örömmel tölt el, hogy első alkalommal a petrozsényi gyermekotthon képviselheti Jászapátin a Dévai Szent Ferenc Alapítványt. Hálás vagyok, hogy ezekben a nehéz időkben is anyagiakkal és szellemi értékekkel segítik a gyermekeket – fejezte ki háláját Lönhárd Andrea, a Jézus Szíve Gyermekotthon házvezetőnője.

A gyermekek nevében a tizennégy éves Cioba Denis mondott köszönetet.

– Büszke vagyok arra, hogy a táborokban gyarapíthattuk tánctudásunkat, erősíthettünk magyarságtudatunkat. Példaképem, Csaba testvér gondolataival szeretnék búcsúzni: „Akkor vagy igazán szabad, ha azt, amit vállaltál meg tudod tenni és a kudarcok, sérelmek után sem a gyűlölet, a harag uralkodik a szívedben, hanem az újrakezdés lelkülete, a szeretet és a jóság” – idézte Böjte Csabát.

Erősödött a fiatalok magyarságtudata

A jász-székely kapcsolatok építésében meghatározó szerepe van Szabóné Nagy Enikőnek. A Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium székely származású tanárnője évekkel ezelőtt középiskolás diákjaival kezdte el látogatni a borszéki gyermekotthon lakóit és több alkalommal adománygyűjtéssel is segítették a Dévai Szent Ferenc Alapítványt.

– Később, Tajti Erzsébet javaslatára néptánctáborokat szerveztünk Erdélyben. Bakonyi István néptánc-pedagógus, koreográfus segített nekünk, aki nagy tapasztalattal rendelkezik a gyermekprodukciók összeállításában. A táborokhoz a Jásztánc Alapítvány táncosai is csatlakoztak.

Időközben Csaba testvér kérésére helyszínt változtattunk, a szórványvidéken található petrozsényi gyermekotthont választottuk, ahol nagyobb szükség van a munkánkra, a magyar kulturális örökség átadására

– idézte fel érdeklődésünkre Szabóné Nagy Enikő.

A koronavírus-járvány az elmúlt években korlátozta a személyes találkozásokat, ezért az Andrási István vezette Pántlika csoport tagjai videóra vették a koreográfiát és elküldték a felvételt a petrozsényi gyerekeknek. Vezetőjükkel, Lönhárd Andreával addig próbáltak, míg színpadi produkció lett belőle, amit Erdélyben már többször bemutattak.

– A gyerekek önbizalma erősödött, mozgáskultúrájuk sokat fejlődött. Ezenkívül magyar nyelvismeretben gazdagodtak és javult a szövegértésük is. A táborokat kézműves foglalkozásokkal egészítjük ki, így a gyerekek kreativitása és kézügyessége is fejlődik – beszélt tapasztalatairól a pedagógus.