– Nyáron találkoztunk a kiadóval, akihez a Tankcsapda, Balázs Fecó és Cserháti Zsuzsa albumai kötődnek. Amikor meghallgatták a zenénket, tettek egy ajánlatot, amit elfogadtunk, hiszen szeretnénk, ha minél szélesebb körben megismernék dalainkat az országban. Mára több generáció nőtt fel a dalainkon, sajnos vannak, akik az alapítók közül sincsenek már velünk. Hiszem, hogy Bodnár Zoli nagyon boldogan hallgatja odafönt a dalokat – sorolta az előzményeket Perge Tibor, aki a karcagi Arany János iskolába járt zenetagozatra. – Nyolcadik után bekerültem egy formációba, aminek tagja volt Mátyus Sanyi, Perge Attila és Feke János. Az első próbán meg is írtuk Sanyival Az ó, miért nem szeretsz már?-t, ami az első csalódásról szólt.

Gyorsan összekovácsolódtak a koncertek, próbák után.

– Aztán megalakult saját rockdalokkal a Richei, ami másfél-két évig működött, a helyi iskolákban kaptunk fellépési lehetőséget. Majd jött 1985-ben a Senor, az évek során sok zenekarral felléptünk. Utánozni nem szerettünk volna, így rengeteg munkát fektettünk abba, hogy saját utat keressünk. Nagyon jó barátaink jöttek szövegírónak és néha beugró zenésznek, az Eposz sem jöhetett volna létre nélkülük. A borítóra az 1985-ös alapító és a 2011-es újjáalakult Senor-tagok is felkerültek, de az összes eddigi zenészünknek köszönjük az elmúlt éveket.

– Évek óta a HEMO-ban rendezünk koncerteket, meghívunk olyanokat, akikkel közeli zenei, baráti kapcsolatban vagyunk, közös koncerteket csinálunk, cserébe tőlük azt kérjük, vigyenek magukkal koncertjeikre, hogy megismerhessék dalainkat. Így eljutottunk Erdélybe is Kalapács Józsi révén, de a Triász is rendszeresen jár hozzánk, általuk a Backstage-ban rengeteget játszunk, de említhetném a Mobilmániát Vikidál Gyulával, akik rendszeresen járnak ide, Zeffer Andrást is, aki tavaly megtisztelt bennünket azzal, hogy eljött Karcagra egy jótékonysági koncertre. Ilyen kaliberű zenészek segítik a munkánkat.

A koronavírus nagyon megviselte Perge Tibort. A zene segítette át a nehézségeken.

– Igen, ez gyógyított meg. Nehéz volt az elmúlt két év, köszönöm a biztatást, az aggódást, amit innen is szeretnék megköszönni mindenkinek. Kilenc napig altattak, lélegeztetőgépen voltam, nem sok esélyt láttam, amikor felébredtem, hogy énekelni, beszélni tudok. Két dolgot szerettem volna, az erdőben sétálni és énekelni. Mindkettő megvalósult szerencsére. Azt hiszem, hogy ez a CD-nk másoknak is erőt fog adni – mondta Perge Tibor, aki számára fiával egy színpadon állni csodálatos érzés. – Nagy hatással van rám, tíz éves kora óta együtt alkotunk. Ő már túllépett rajtam tudásban, ez nem titok – vallja be a zenész, aki fia szólókarrierjét is egyengeti.

A fiú, Perge Adrián számára kikapcsolódás és nem munka a zenélés.

– A próbateremben is szeretek alkotni, ilyen-olyan formációval zenélni, akár csak kisegíteni önzetlenül mások munkáját. Emellett vannak zenei felkéréseim is, tegnap beszéltem a Chrome Rt. zenekarból Kovács Attilával, aki a válogatásalbumukhoz kért fel segíteni – mondta Adrián, aki reméli, hogy dalaik sok emberhez eljutnak. – Kedvencem az édesapámmal szerzett Ébredés dalunk, amelyet a koronavírus problémája előtt írtunk, és arról szól, mekkora érték az, hogy látjuk felkelni a napot, és ha minden nap tudunk tenni valamit az emberiség érdekében. Vannak még szerzeményeim, amiket majd szeretnék bemutatni – tette hozzá Adrián.