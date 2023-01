Nagyszabású időszaki kiállításon mutatja be az alán-jász régészeti leleteket a szentpétervári Ermitázs Múzeum – tájékoztatott a Jászok Egyesülete. Az Alán Királyság kincsei címmel közelmúltban nyílt tárlatról Fábián-Rigó Attila helytörténész, vállalkozó készített magyar nyelvű összefoglalót, mely az egyesület honlapján olvasható.

Beszámolójából megtudtuk, hogy a kaukázusi Oszétia-Alániában tavaly ünnepelték a kereszténység felvételének 1100. évfordulóját.

Az Alánia ókori és középkori történelmét bemutató kiállítás része a jubileumi rendezvénysorozatnak. A megnyitón részt vett többek között Mihail Pjotrovszkij, az Állami Ermitázs főigazgatója, Szergej Menyjalo, az Észak-Oszétia–Alánia Köztársaság vezetője, Alekszander Beglov, Szentpétervár kormányzója, Gerasim Vlagyikavkaz és Alánia érseke, valamint a kurátorok és a szervezők.

– A kiállítás a művészet, kézművesség és a kulturális kapcsolatok fejlődésén keresztül alkotja meg a történelmi Alánia képét. A Téli Palota négy termében berendezett bemutató lehetővé teszi a látogatók számára, hogy megismerjék Alánia történelmének legfőbb eseményeit, és nyomon követhessék mi maradt meg kulturális hagyományaiból. Az ötszáznál is több műtárgy között korabeli fegyvereket és lószerszámokat, ékszereket, üveg- és kerámia tárgyakat, viseleteket találhatunk. Több tétel most kerül először a nagyközönség elé – írta az összefoglalóban Fábián-Rigó Attila.

Részletesen bemutatja a termekben látható páratlan kincseket, melyek különleges időutazásra hívnak a múltba.

Közölte azt is, hogy az Alán Királyság kincsei („Alans’ Kingdom Treasures”) című kiállítás hatalmas összefogással valósult meg: a tárgyak főként az Ermitázs anyagából, a moszkvai Állami Történeti Múzeumnak, Állami Keleti Művészetek Múzeumának és az Alánia Régiségeinek Múzeumának gyűjteményéből származnak. Kölcsönzött anyagokat az Észak-Oszétia-Alánia Köztársaság Történeti és Régészeti Intézete, ÉszakOszétia–Alánia Köztársaság Nemzeti Múzeuma,az Orosz Néprajzi Múzeum, Maharbek Tuganov Művészeti Múzeum, az Orosz Tudományos Akadémia Levéltárának szentpétervári fiókja és az Orosz Tudományos Akadémia könyvtára is. A kiállítás tudományos tervét a Jászberényben is többször kutatómunkát végzett Ruszlan Szulejmanovics Bzarov, a történelemtudományok doktora készítette. A kincsek 2023. április 2-ig csodálható meg az Ermitázs Múzeumban.