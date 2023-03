Folyamatosan dolgoznak a kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum időszaki tárlatának kialakításán. Korábban már hírt adtunk róla, hogy a Magyar Géniusz Program támogatásával foghattak bele a munkába. A város híres szülötteit felvonultató tárlatban megkerülhetetlenek például a Bozsik kerámiák, melyek már a vitrinekben sorakoznak.

– Jó néhány név felmerült a tervezéskor többek között például Sebők János, Fekete István, Szabó Gyula vagy Waltner Berta. A megjelenített személyek életrajzát kifüggesztjük és egy-egy emblematikus tárgy is helyet kap – mondta Hegedűs Krisztián igazgatóhelyettes, aki körbe is vezetett minket. Az egyik terembe lépve 1900-as évek elejét idéző, polgári miliő fogadott. A falon lógó kép is annak az időnek a főterét idézi.

– Készül egy VR-szemüveg, a fotók alapján rekonstruáltuk az 1931-es főteret. A látogató felveszi a szemüveget, úgy tekinthet körbe, mintha akkor lenne a helyszínen, a boltban egy hölgy a helyi aktuális pletykákba is beavatja, ehhez hanganyagot vettünk fel – részletezte.

Az interaktivitáshoz hozzájárul, hogy egy gramofont is be lehet kapcsolni. A kiállítást március 24-én nyitják meg, a tárlat másfél évig látogatható majd.

– Az egyik fenti termet múzeumpedagógiai foglalkozásoknak építettük ki. Fekete Istvánnal a természettudományhoz tudunk kapcsolódni, Szabó Gyula is végtelen lehetőséget biztosít – emelte ki a tervekről Hegedűs Krisztián.