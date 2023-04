A bál bevételét az alapítvány kuratóriuma idén is a Déryné Kulturális Központnak ajánlja fel, ahogy a korábban is tette. Ezzel is segítik az intézményt.

Az est folyamán a zenét a Happy & Band zenekar biztosította, az est során fellépett Vladimir Erofeev artista, a Fővárosi Nagycirkusz művésze és Tolvai Reni előadóművész, énekes is.