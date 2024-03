Legújabb kiállítására készül a napokban V. Tóth Éva, Prima-díjas festő, akinek alkotásait jelenleg a fővárosi Stefánia Galériában csodálhatja meg a nagyközönség.

Vendégünk: V. Tóth Éva

Fotó: Hartai Gergely

A művész munkásságát most is a kreativitás jellemzi, szolnoki és balatoni képeinek palettáját a közeljövőben is színesíti majd. Májusban a vármegyeszékhely TISZApART Mozija ad otthont a festőnő tárlatának, melynek keretében bárki megismerkedhet a legimpozánsabb művekkel. A Szoljon.hu podcastjének következő adásában V. Tóth Évával beszélgettünk.

A podcast megtalálható a Szoljon.hu Youtube- és Spotify-csatornáján is.