Az 1982-ben született művet először Budapesten mutatták be, amikor a hatalom már nem lépett fel brutális kegyetlenséggel a kereszténység ellen, de változatlanul vallásellenes volt. A nyolcvanas években a mű bemutatása a feltámadt Krisztus örömhírét hirdette egy olyan korban, amikor az embereket meg kellett erősíteni abban, hogy ne veszítsék el a reményüket, bízzanak Istenben, még ha emiatt hátrányt is szenvednek. Abban az időben Szolnokon ilyen egyházi megmozdulást biztosan nem engedélyeztek volna, s a mostani bemutatóval azok emléke előtt is tisztelegtek, akik annak idején nagy kockázatot vállalva vettek részt a mű előadásában.

Forrás: Beküldött fotó

A Kristályóriás egyetemes üzenetű húsvéti oratórium, mivel Jézus feltámadása minden keresztény felekezet közös örömhíre. A darab megszólaltatásában ezért is fontos volt az előadói együttes ökumenikus jellege. Az oratóriumot megszólaltató Szolnoki Jubilate Kórushoz, amely alapvetően római katolikus közösség, de rendszeres tagjai között is vannak más felekezetű énekesek, most, a Kristályóriás miatt további református és evangélikus énekesek és zenészek is csatlakoztak. A hangtechnikát, hangerősítést is a Szolnoki Evangélikus Gyülekezet biztosította, a fő hangosító maga Győri Péter Benjámin lelkész, evangélikus esperes volt.

Az előadás szólistái: Jézus szerepében: Kurucz Zoltán, Mária Magdolna szerepében: Lázár Edina, Tamás apostol szerepében: Mészáros György voltak. A Jubilate kórust kísérő gitárkar amatőr muzsikusokból és gitározni tudó kórustagokból állt össze, a klasszikus zenei részleg a Szolnoki Szimfonikus Zenekar és a Légierő Zenekar művészeiből állt meghívás alapján. A technikát biztosítókat nem számolva is több mint ötven főből álló együttest Kómár István plébános, karnagy vezényelte. A megjelenteket az előadás házigazdája, Gáspár István plébános atya üdvözölte.

Az oratóriumot az elmúlt hetekben Szolnokon kívül Szentesen és Szarvason is előadták. A szolnoki alkalmon a zeneszerző fia, Sillye Gergely volt jelen a családjával, mivel édesapja, Sillye Jenő idős kora miatt nem tudott eljönni. A szövegíró, Kovács Gábor római katolikus pap-költő 2020. november 6-án hunyt el. A szolnoki előadás fergeteges sikerrel zárult, a végén a lelkes hallgatóság felállva, szűnni nem akaró tapssal köszönte meg az előadóknak és a karmesternek a páratlan zenei élményt.