– Karcagon játszott majdnem 15 éves koráig, utána viszont Budapest felé vette az irányt. Hogy történt a váltás?

– Mindig is focista akartam lenni, s természetesen az volt a célom, hogy minél magasabb szinten játszhassak. Több kapusedzővel is készültem Karcagon, de úgy gondolom, akkor kaptam meg minden alapot a profi futballhoz, amikor Budapestre kerültem Kakas László keze alá, miután a szüleimmel elkezdtünk új csapatot keresni, mivel szerettem volna előrébb lépni.

– A fővárosban a mezőnyben is megfordult, sőt, gólokat is lőtt. Ezek szerint jól bánik lábbal is a labdával?

– A Szent István SE-ben épp kevesen voltunk, és az edzőm azt mondta, ha gondolom, játsszak a mezőnyben.

Úgy voltam vele, bajom nem lehet abból, ha kint is futballozom, hiszen profi szinten fontos, hogy a kapusok ezen a téren is képzettek legyenek, de egyébként is igyekszem fejleszteni magam ilyen szempontból is.

– Tavaly nyáron pedig a másodosztály akkori újoncához, a III. Kerülethez igazolt.

– Igen, bár eleinte úgy volt, hogy az MTK második számú, NB III.-as csapatában szerepelek majd. Aztán kaptam egy telefont a menedzseremtől, Fülöp Ferenctől, hogy a Kerülethez mehetek próbajátékra, és úgy döntöttünk, nézzük meg, hátha összejön. Ezek szerint jól sikerült, mert másnap meg is egyeztünk.

– Majd 17 és fél évesen be is mutatkozott az NB II.-ben, sőt ilyen fiatalon alapemberré vált. Már úgy érkezett Óbudára, hogy tudta, kezdő kapus lesz?

– Nem, abszolút nem számítottam rá, hogy 33 mérkőzést játszom majd a szezonban. Amikor odamentem, biztos voltam benne, hogy a fejlődésem szempontjából jó helyre kerültem, és már az is nagy előrelépés lesz, ha megkapok egy-két bajnoki vagy kupameccset. Majd egyszer csak betettek a kapuba, és onnantól kezdve én védtem végig az idényben. Sajnos a bennmaradást nem tudtuk kiharcolni, de mindent megtettem a kiesés elkerüléséért, és úgy gondolom, kiegyensúlyozott és jó teljesítményt nyújtottam.

– Nem mellesleg az U19-es válogatottban is debütált.

– Nagyon jó érzéssel töltött el, hogy magamra ölthettem a címeres mezt, és külön öröm, hogy győztes meccsen mutatkozhattam be, hiszen 6–2-re nyertünk a bosnyákok ellen azon a találkozón. Aztán az Eb-selejtező elitkörében én voltam a harmadik számú kapus, s bár nem én védtem, igyekeztem mindenben segíteni a társaimat.

Fájó volt, hogy nem tudtunk kijutni az Európa-bajnokságra, pedig még az utolsó mérkőzésen is volt rá esélyünk.

– Az első profi szinten eltöltött idénye után hogy látja, miben kell még fejlődnie?

– Örülök, hogy ennyi meccsrutint tudtam szerezni, és úgy érzem, a koncentráció terén is előre tudtam lépni, hiszen a mérkőzéseken egy percre sem lankadhat a figyelmem. Abban kell még javulnom, hogy még többet beszéljek, ugye folyamatosan irányítani kell a védelmet, amivel közben a saját dolgomat is megkönnyítem. Azonban ami talán a legfontosabb, hogy továbbra is mindennap odategyem magam az edzéseken, s egyre jobb legyek.

– Most júniusban pedig szerződtette az MTK. Mit vár a következő idénytől?

– Nyilván itt más célokért küzdünk majd, hiszen az MTK-val a feljutásért fogunk harcolni, ez elég nagy különbség lesz az előző szezonhoz képest.

Szeretnék minél több játékpercet kapni, de azt nem tudom megmondani, mennyi lehetőséghez juthatok.

– Még csak most kerültem ide, a szakmai stábnak is meg kell ismernie, és nekem is be kell illeszkednem. Ha úgy edzek, ahogy elvárják, és napról napra jól teljesítek, akkor szerintem lesz esélyem bizonyítani.