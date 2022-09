A nem túl acélos bajnoki szereplést szeretné feledtetni a Jászberény és a Szolnok együttese a hétvégi kupamérkőzésen, a Tiszafüred pedig másodosztályú ellenfelével szemben igazolni, hogy nem a véletlen műve volt eddigi produkciója. Igazság szerint kegyes volt velük szemben a sors, ugyanis első osztályú csapatot nem sodort az útjukba. A tét a legjobb harminckettő közé kerülés.

Szombat, 15 óra

Tiszafüred (NB III.)–Siófok (NB II.)

Semmiképp nem feltartott kézzel szeretne pályára lépni szombaton a Tiszafüred hazai környezetben. Joggal teheti ezt, hiszen eddigi bajnoki szereplése és a két évvel ezelőtti, Zalaegerszeg elleni minimális különbségű kupafiaskó is önbizalommal töltheti el Dorcsák edző fiait. A tréner örül is a megméretésnek, hiszen a Siófok elleni találkozó után nincs közvetlenül tétmérkőzés ezúttal, így meccsben maradhatnak a jövő heti bajnoki folytatás előtt. Mindenki hisz a bravúrban, eltüntetnék az osztálykülönbséget, még úgy is, hogy Vincze és Skulka játékára nem számíthatnak, de kérdéses Kalóz és Csábi pályára lépése is.

Szombat, 15 óra

Jászberényi FC (NB III.)– DEAC (NB III.)

A hazai csapat a kupában szeretné elhomályosítani eddigi gyenge szereplését a harmadosztályú bajnokságban. A lehetőségekhez képest a legjobb tizenegy nézhet farkasszemet szombaton a debreceni egyetemi csapattal. Az ismert nehézségek ellenére – a tartósan sérült játékosokhoz Remili és Sárossy csatlakozott, Kurunczi pedig eltiltott – szeretnének továbbjutni, és magasabb osztályú együttest fogadni a következő körben. A mérkőzés legfőbb pikantériája, hogy jövő héten újra találkoznak majd egymással ugyanebben a felállásban, ám Lakatos Béla edző jobb szerette volna, ha a bajnoki megelőzte volna a kupaösszecsapást.

Vasárnap, 15 óra

Nyergesújfalu (megyei I.)–Szolnoki MÁV FC (NB III.)

A csapnivaló bajnoki szereplés miatt gyógyír lenne a vendégek számára, ha továbbjutnának a megyei első osztályú ellenfelükkel szemben. Ugyanakkor a Komárom-Esztergom megyei bajnokságban jelenleg ötödik helyen álló rivális háza táján is győzelemben gondolkodhatnak, mondván: a botladozó vendégek ellen lehet esélyük. A Szolnok felkészülését könnyítette, hogy nem volt hétközi forduló. Romanek János edző szerint játékosai mindent megtesznek majd a továbbjutásért, és reméli, hogy a legjobbnak vélt összeállításban küldheti játékosait harcba vasárnap délután. Földi Marcell bajlódik csupán kisebb sérüléssel, Tömösvári Bálint pedig eltiltott.