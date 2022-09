Tisztul a kép az NB III. Közép csoportjában, hiszen hét találkozót követően valamelyest kirajzolódnak már a bajnokság erőviszonyai. Nem tisztul azonban a helyzet Szolnokon, már ami a megyeszékhely labdarúgócsapatát illeti. Sőt, mintha egyre inkább gyűlnének a fellegek a Tiszaligeti Stadion felett.

Az idényt még viszonylag jól kezdte a MÁV: ki-ki meccsen veszített Makón, utána viszont két győzelem jött, előbb a Ferencváros második csapata, majd a Bánk ellen. Az együttes ekkor a tabella negyedik helyét foglalta el. Ezt követően azonban betlisorozatba fogott a gárda: az elmúlt négy meccsét egyaránt elbukta, amelyből három – Dunaújváros, 1–4, Iváncsa, 1–5, Balassagyarmat, 0–3 – nagyarányú vereséggel végződött. Így – minden bizonnyal – csalatkoznia kell a feljutásban reménykedőkhöz.

– Aki követi a szezonunkat, láthatja, hogy bántó egyéni hibákból kapjuk a góljaink többségét. Szinte tálcán kínáljuk a helyzeteket az ellenfeleknek, kidolgozott akcióból ritkán kapunk gólt. Ez pedig elveszi a játékosok önbizalmát. Sokkal stabilabb védekezésre lenne szükségünk – mondta érdeklődésünkre a MÁV vezetőedzője.

Romanek János úgy látja, nem egyszerű a fiatalítási hullám, de ennél azért jobb eredményeket várt.

– Hét forduló után nyolc pontra számítottam. Lett belőle hat – fogalmazott a tréner, akinek csapata ezzel a 16. helyen áll a bajnokságban.

– Én ezt a koncentráció hiányára írom. Egy hónap alatt nyolc meccset játszottunk, ez pedig a bővebb keretű csapatoknak is gondot okoz. A legutóbbi Honvéd (1–2) és Balassagyarmat (0–3) elleni vereségünk alkalmával is mentális problémák miatt estünk szét. Rengeteg utánpótláskorú játékosunk van, de a tapasztaltabbakon is ezt látom.

Kérdés, merre vezet kiút a negatív spirálból?

– A hétvégén pontszerzést várok a Majosi SE ellen. Utána lesz egy kis pihenőnk, hiszen nincs bajnoki forduló. De az bizonyos, hogy nehéz ősz vár ránk. A legjobb gyógyír a sebekre a győzelem lenne. De ehhez többet kell tennünk, ugyanis ha gyengébbek vagyunk ellenfeleinknél, akkor kétszer annyit kell dolgoznunk – fogalmazott Romanek János.

Abban nem hiszek, hogy egy csapásra fel lehet javulni. De abban igen, hogy apró lépésekkel el lehet indulni felfelé

– tette hozzá.

Az első ilyen lépés az is lehet, hogy az előző meccsekről sérülés miatt hiányzó csapatkapitány, Tisza Kálmán hétfőn már a csapattal edzett, így vasárnap akár pályára is léphet Bonyhádon.