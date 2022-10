Nem Hódmezővásárhelyen ér véget a Szolnok vereségsorozata. Az délalföldi csapat már az első percben vezetett, és nyert is a MÁV ellen. Először szerzett viszont két egymást követő fordulóban pontot a Jászberény: az előző, 11. fordulóban nyertek, míg a mostani, 12. körben Egerből hoztak el egy pontot. Igaz, így is utolsó előttiek a tabellán. Kikapott viszont az eddig legstabilabban szereplő Tiszafüred. Tegyük hozzá: a Tisza-tó-partiak szinte az egész mérkőzést emberhátrányban játszották, mivel Csábi Milán a 11. percre két sárga lapot is összeszedett. Ismét nyert viszont a Karcag, ezúttal Tiszaújvárosból hozták el a három pontot.

Eredmények:

NB III. Keleti csoport

Eger FC–Jászberényi FC 1–1 (0–0)

Gólszerzők: Nagy G. (68.) ill. Varjas (79.)

Hatvan–Facultas-Tiszafüredi VSE 4–2 (1–0)

Gólszerzők: Dinka (42.), Fellner (48.), Sármány (50.), (Kitl, 58.) ill. Mácsai (67.), Barzsó (71.)

Kiállítva: Csábi M. (11.)

FC Tiszaújváros–Karcagi SE 0–1 (0–0)

Gólszerző: Nagy N. (72.)

NB III. Közép csoport

Hódmezővásárhely–Szolnoki MÁV 2–0 (1–0)

Gólszerzők: Orosz (1.), Bata (83.)