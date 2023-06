Horváth Ákost eddig játékosként volt leginkább ismert, hiszen két évtizedes pályafutása alatt több klubot is megjárt. Legjobb eredményeit azonban a Szolnoki Olaj KK csapatával érte el, amikor 2011-ben és a következő évadban is bajnoki címet és Magyar Kupa győzelmet, a nemzetközi porondon pedig a Eurochallenge kupában negyedik helyet könyvelhetett el. Szolnokon egykoron közönségkedvencnek számított, 2010-ben az évad legjobb játékosának választották, a válogatottban kilencven mérkőzésen lépett pályára. Később a Szedeák, a Jászberény és utoljára a ZTE színeiben játszott az élvonalban, majd a másodosztályban a Honvéd és az Újpest soraiban is pattogtatott. Az edzői hivatással már régóta kacérkodott, előbb a fiatalokkal dolgozott, majd az elmúlt évadban menetközben lett a Veszprém edzője, amelyet azonban nem tudott benntartani az NB I/B Piros csoportjában.

A nyártól tehát Nyíregyházán próbál szerencsét a 42 esztendős szakember.

– Felnőttedzőként még én is fiatalnak számítok – nyilatkozta Horváth Ákos, a Hübner Nyíregyháza BS hivatalos honlapján. – Emlékszem az U16-os válogatottnál Váradi Attila mellett hospitáltam. A leghasznosabb gondolat, amit elmondott, hogy az a tapasztalat, amit szereztem nemzetközi szinten is, az U18-ig nem igazán ad pluszt a gyerekeknek. A veszprémi felnőtteknél más dimenzióba lépett a tudás átadása, úgy érzem, ez az én világom. Amikor erről elkezdünk beszélgetni a nyíregyházi vezetőkkel, minden földrajzot félretéve, a családommal egyetértésben meghoztuk a döntést és elfogadtuk az ajánlatukat – tette hozzá Horváth Ákos.