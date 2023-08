Nagyjából egy évtizede történt meg legutóbb, hogy újonc volt a Jászberény. Akkor – a 2014-2015-ös idényben – a magyar harmadosztályban debütáltak, és nem is teljesítettek rosszul az elmúlt évtizedben. 2017-ben és 2021-ben egy harmadik, 2019-ben egy második helyet csípett meg a klub az NB III. Keleti csoportjában. Ám az utána következő idényre elfogyott a kraft. Már 2022-ben is épphogy bent tudott maradni a gárda, 2023-ban pedig már semmi sem menthette meg őket a kieséstől. Az idény közben kétszer is edzőt váltó – Németh Gyulát Lakatos Béla követte, őt pedig Besenyi Gábor – gárda tükörsimán, utolsóként esett ki az NB III.-ból. Mint akkor többször is részletesen beszámoltunk róla, ennek oka a klub bizonytalanná váló pénzügyi helyzete volt.

Most ismét „új fiúk” a berényiek. Jóllehet, ezúttal „fentről” érkeznek, és legutóbb is volt megye I.-es – menet közben visszaléptetett – második csapatuk. Ami nem új: a vezetőedző. Besenyi Gábor anno azzal a feltétellel vette át a még NB III.-as gárdát, hogy a következő idényben is vezetőedző maradhat, így az ő irányításával kezdte meg a felkészülést a gárda az új szezonra.

A játékoskeret közben alaposan kicserélődött, mint a szakvezető mondta, főleg helyi, berényi kötődésű labdarúgókkal erősítettek.

Nagy volt a nyári jövés-menés a Jászberénynél Távozók: Lukovszky Attila (Tiszafüred), Sándor Bence, Fekete Kristóf, Kiss Vince (Hatvan), Muhari Zoltán (Gyöngyös), Pinte Krisztián (Füzesgyarmat), Szabó Márton (Ausztria), Kurunczi Gábor, Palotani Renátó, Benedek Zétény (Jászfényszaru), Donkó Ádám (Jászapáti), László Krisztián (visszavonult). Érkezők: Petrányi Dániel, Nagy Ferenc (Jászárokszállás), Gerevics Krisztián, Kispál Dániel (Jászjákóhalma), Káposztás Dávid (Jászboldogháza), Sali Roland (SZAC), Fajkó Ákos (Tiszaújváros), Majoros Zoltán (Mezőkövesd), Pikó Martin (DVTK), Bathó Edvin (Újpest), Szentmiklósi Dániel (Martfű).

– Nagyon fiatal, jó kis csapatunk van. Rendkívül szívósak, iszonyatos munkát végeztek a felkészülés során, példás odaadással. Szóval az erővel nem lesz probléma – árulta el érdeklődésünkre Besenyi Gábor, aki heti négy edzést vezényelt focistáinak, ehhez jöttek a hétvégi edzőmeccsek.

– Rengeteg 2004-es, sőt, 2006-os születésű fiatal érkezett. Tőlük sokat várok, mert dolgoztam velük korábban, és tudom, hogy nagyon ügyes srácok. Viszont a „nagyközönség” számára ismeretlenek. Ezért amolyan sötét ló leszünk a bajnokságban – mondta a szakember. Hozzátette, semmilyen nyomás nincs a csapatán, de személy szerint a tabella első harmadába várja a csapatot. Amiből viszont nem enged, az a támadó foci. Mint mondta, közönségszórakoztató játékot akar látni csapatától.

Ízelítőt ebből eddig az öt edzőmeccsből kaphattak drukkereik. A Tápiszecsőtől kikaptak, utána még Jánoshidától is kikaptak (1–0-ra és 4–1-re), ám ahogy „frissültek a lábak”, úgy egyre jobb eredmények születtek. A Budatétényt 6–1-re verték, majd a Heréddel 2–2-t játszottak, utoljára pedig a Gyöngyöshalászt verték 3–2-re.

Szombaton pedig már a Mezőtúrt fogadják élesben.

– Előzetesen a Tiszaföldvár és a Mezőtúr tűnik a legerősebb megye I.-es csapatoknak. Jó, hogy a Mezőtúrral kezdünk, mert fel tudjuk mérni magunkat. Látványos, gólgazdag meccsre számítok. Tiszteljük az ellenfelet, tudjuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk, de nyerni akarunk. Sérültjeink voltak, de bízom benne, hogy mindenki bevethető lesz – összegzett Besenyi Gábor.