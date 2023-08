NB III. Dél-Keleti csoport

Vasárnap, 11.00

Budapest Honvéd-MFA–Martfűi LSE

A Martfű nem játszott az előző hétvégén kupameccset, igy a legutóbbi, szolnoki döntetlenje után kellő önbizalommal várhatja a honvédos fiatalok elleni budapesti fellépést. A Tiszaligeti Stadionban már jóval hatékonyabban védekeztek, mint a Füzesgyarmat elleni első találkozón, megszerezve így első pontjukat. A hosszabb szünetben igyekeztek tovább rendezni a sorokat a martfűiek, ráadásul Puskás Zoltán és Kinyig Milán is csatlakoztak a csapathoz felépülésük után. Most már szinte teljes a keret Martfűn, ezzel együtt az igény is nagyobb lett az újabb bravúrhoz.