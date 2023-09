Vasárnap, 16.00

Cserkeszőlő–Mezőtúr

Mennyire erős a Mezőtúr? Alighanem erre a kérdésre is választ kaphatunk a Vármegye I. hétvégi, 3. fordulójában. Erdősi Gyula csapatának mérlege eddig hibátlan, de legutóbbi találkozóján több alapemberüket is elvesztették. Vendéglátójuk ráadásul a Cserkeszőlő együttese lesz, amely gárdát az első fordulóban a Jánoshida is mindössze 1–0-ra tudta megverni, a második körben pedig 3–1-re győztek a Kisújszállás ellen.

A bajnoki cím egyik várományosának tekintett Mezőtúr előtt tehát máris itt a nagy feladat: hiányzóik ellenére begyűjteni a három pontot egy kemény ellenfél otthonában.

Papp Zsolt, a Cserkeszőlő edzője: – A Mezőtúrt top-csapatnak tartom, amelyet a bajnokság végén a dobogóra várok. Emiatt természetesen nehéz mérkőzésre számítok, de nem feltett kézzel megyünk ki a pályára. Hazai környezetben mindent elkövetünk, hogy pontot, pontokat szerezzünk. Ehhez a szervezett védekezésünk az alap, amelyet – bár van még vele teendőnk – úgy tűnik, sikerült összerakni.

Erdősi Gyula, a Mezőtúr edzője: – Az első két fordulóban győztünk, ráadásul gólt sem kaptunk. Múlt héten azonban három alapemberünket is elvesztettük. Török Imre kulcscsonttörése miatt idén, de lehet, az egészben szezonban nem lép már pályára – az ő kiválásával a csapatkapitányt is elvesztettük –, Pádár Norbert térdszalag-húzódás miatt hetekre kidőlt, Váradi István pedig kiállítása miatt nem játszhat. Mindezek ellenére a három pontért utazunk Cserkeszőlőre. Domináns játékra törekszünk, próbáljuk majd irányítani a mérkőzést, és igyekszünk nyomást helyezni a vendéglátóra.

További párosítások, 3. forduló: Szombat: Lurkó Focimánia–Kunszentmárton, Rákóczifalva–Tiszaföldvár, Tiszagyenda–Jászfényszaru, Tószeg–Szajol, Törökszentmiklós–Jászberény, 16.00. Vasárnap: Kunhegyes–Kisújszállás, Jánoshida–Kenderes, 16.00.