Mindkét gárda győzelemmel indította a szezont, a Miskolc otthon 10–8-ra verte az Egert. Pedig az egriek kezdték jobban a meccset, hiszen két góllal is vezettek a mérkőzés elején, aztán a borsodiak egy 5–0-s rohammal fordítottak, és innen már nem engedték ki a vezetést a kezükből, behúzták a régiórangadót. A szolnokiak gyors és gólerős játékkal kezdték a szezonnyitót Szegeden, Pásztor Mátyásék hamar háromgólos előnyt építettek fel, és innentől már nem volt kétséges a győztes kiléte, végül 15–9-re nyertek.

– Jól kezdtük az évadot, de a folytatásban is nehéz ellenfelek várnak ránk – mondta Hangay Zoltán, a Dózsa edzője. – Ismerjük a Miskolcot, nyáron többször is játszottunk velük, szerintem közelebb vannak hozzánk, mint tavaly. A fiúk nagyon várják a hazai bemutatkozást. Jó hír, hogy Szeghalmi Zsombor felépült betegségéből, így rá is számíthatunk szombaton.

További párosítások:

FTC–Szentes, KSI–Eger, Vasas–UVSE, OSC–Kaposvár, BVSC–Szeged, Honvéd–PVSK.