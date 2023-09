Vasárnap, 15.30

Rákóczifalva–Tiszagyenda

Két, a tabella hátsó felében tanyázó csapat találkozik hétvégén. A Rákóczifalva két győzelemmel kezdte a szezont, majd zsinórban négy vereséget szenvedett. Ebből három alkalommal emelt fővel jöhettek le a pályáról a falvaiak, csupán a legutóbbi, Tószeg elleni kudarc volt egyedül nagyobb arányú (4–1).

A Tiszagyenda az utóbbi hetekben javuló tendenciát mutatott, legyőzte a Tószeget (6–1), szoros vereséget szenvedett a Miklóstól (3–2), és a hétközi kupameccsen is döntetlent játszott a Mezőtúrral. Érvágás a csapatnak, hogy Márton István és Sipos Dominik is megsérült szerdán, a nagykunságiak azonban bíznak abban, hogy vasárnap tudják vállalni a játékot.

Mindkét csapat számára fontos tehát a győzelem, a Falva megtörné negatív sorozatát, a Tiszagyenda pedig egy esetleges sikerrel utolérheti a tabellán aktuális riválisát.

Mesterszemmel

Ruskó Zsolt, a Rákóczifalva vezetőedzője: – Nehéz meccsre számítok hétvégén. Jól kezdtük a bajnokságot, egyedül csak a múlt heti, Tószeg elleni vereség érintett kellemetlenül bennünket, sajnos akkor teljesítettünk a leggyengébben idáig a szezonban. A négy vereség után nagyon fontos, hogy kiegyenesedjünk, ugyanis nehéz helyzetbe kerülünk, ha nem szerezzük meg a győzelmet. Hazai pályán számunkra csak a három pont elfogadható.

Boros Tibor, a Tiszagyenda vezetőedzője: – Mivel a bajnokság elején nehéz volt a sorsolásunk, úgy érzem, ideje lenne pontokat szereznünk. Erre minden esélyünk megvan vasárnap a Rákóczifalva ellen. Bízom benne, hogy Ballók Bence jó formája hétvégén is kitart, és két-három játékos is felnő még majd mellé, és akkor a győzelem is meglehet.

További párosítások:

Szombat: Lurkó Focimánia–Tiszaföldvár, Szajol–Kisújszállás, Jánoshida–Tószeg, Kunszentmárton–Kunhegyes, Jászberény–Kenderes, Törökszentmiklós–Cserkeszőlő, 15.30. Vasárnap: Jászfényszaru–Mezőtúr, 15.30.