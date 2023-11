Szirmai Márton nélkül, de nagy elánnal vágott neki a listavezető elleni mérkőzésnek a Cegléd. Kovács Milán két találata nyitotta meg a gólok sorozatát, majd szépített a Szombathely, ám egy fergeteges negyedvégi hajrá tovább hizlalta az előnyt (5-1).

A meglepően jó nyitány kissé elégedetté tette a hazai legényeket, de az is lehet, hogy a bajnokaspiráns talált magára, mindenesetre a folytatásban fogyni kezdett a tetemes előny. Három perccel a játékrész vége előtt már csak egy volt a különbség - közben még egy vendég büntető is kimaradt - Turcsányi akció góljának köszönhetően azonban mégis kettő különbséggel vonultak rövid pihenőre a csapatok.

A második félidő is hazai találattal indult, de Hajmási lövései nyomán ismét csak szorossá vált a találkozó állása (8-7). Még itt is, ott is született egy találat, vagyis minimális vasutas előnnyel vágtak neki a mérkőző felek az utolsó negyednek. Szépen őrizte a vezetést az utolsó felvonásban Sűrű Dezső gárdája a Hörömpő kapus által irányított védekezésének is köszönhetően, Kovács M. utolsó másodperces akció gólja pedig végleg lezárta a meccset.

Sűrű Dezső: Ahogy azt várni lehetett, kiélezett mérkőzést játszottunk. Az első negyed megadta az alaphangot, majd végig kézben tartottuk a mérkőzést az éllovas ellen. Az utolsó negyedben taktikus játékkal tartottuk meg előnyünket.

Ceglédi VSE - AVUS 11-9 (5-1, 2-4, 2-3, 2-1)

Cegléd, 50 néző, vezette: Ercse Norbert, Balogh Zoltán.

Cegléd: HÖRÖMPŐ - Magyar B., Zeman 1, Reményi, Süveges, KOVÁCS M. 3, Bukta 1. Csere: CZIGÁNY K. 2, Pataki, Balla D., NAGY R. 3, Turcsányi 1.

Edző: Sűrű Dezső.

Gól - akcióból: 19/8, ill. 16/6.

Gól - büntetőből: 1/1, ill. 2/0.

Gól emberelőnyből: 10/2, ill. 4/3.