A 2023-as év legjobb sportolóit majd január 8-án a Magyar Állami Operaházban díjazza a Magyar Sportújságírók Szövetsége. A tízes lista a sportújságírók szavazatai alapján szűkül le három jelöltre, az Év sportpillanata kategóriában pedig a szurkolók szavazhatnak majd a nyertesről.

A kihirdetett jelölések között pedig több Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kötődésű sportolót is felfedezhetünk.

Kezdve az Év férfi sportolója kategóriában, ahol Zalánki Gergő kapott jelölést, aki a Szolnoki Dózsa játékosa volt a 2018/2019-es szezonban. Zalánki érintett az Év csapata (hagyományos csapatsportágakban) kategóriában is, ugyanis a világbajnoki aranyérmes vízilabda-válogatott is kapott jelölést. A pólósok közül több korábbi Dózsa-játékos is ott volt a vb-győztes keretben, így Angyal Dániel, Lévai Márton, Nagy Ádám, Varga Dénes, Vámos Márton és Zalánki Gergő is. Ugyanebben a kategóriában jelölték az Európa-bajnokságon negyedik helyet elért női kosárlabda-válogatottat is, melynek tagja volt a szolnoki kötődésű Kányási Veronika is.

Az Év fogyatékos csapata kategóriában jelölték az egyesített labdarúgó-válogatottat, ami azt jelenti, hogy parasportolók és egészségesek játszanak egy csapatban. Együttesünk nyáron Berlinben, a Speciális Olimpia Nyári Világjátékokon szerezte meg az ezüstérmet Gál Alexandrával és Kovács Szófiával a soraiban, akik a Tiszaföldvár-Homok Bárczi DSE csapat tagjai.

Az Év női sportolója

Csipes Tamara (kajakozó)

világbajnoki bronzérmes K–1 500-on

Elekes Enikő (szumós, birkózó),

világbajnok (szumó), U20 világ- és Európa-bajnok (birkózás)

Érdi Mária (vitorlázó),

világbajnok olimpiai kategóriában (ILCA)

Kiss Virág (kosárlabdázó),

az Eb-4. helyezett csapat legjobbja

Korok Fatima (szabadtüdős merülés)

világrekorder

Kovács Zsófia (tornász)

Eb-2. (összetett), Eb-3. (gerenda)

Krizsán Xénia (hétpróbázó)

világbajnoki negyedik

Márton Luána (taekwondo)

világbajnok, 57 kg (olimpiai szám)

Pigniczki Fanni (ritmikus gimnasztika)

világbajnoki 3. (karikával)

Vas Kata Blanka (kerékpár)

U23-as világbajnok, Giro-szakaszgyőztes

Az Év férfi sportolója

Halász Bence (kalapácsvető)

világbajnoki bronzérmes

Hanga Ádám (kosárlabdázó)

Euroliga-győztes a Real Madriddal

Koch Máté (párbajtőrvívó)

világbajnok (egyéni), Európa-bajnok (csapat)

Kós Hubert (úszó)

világbajnok, 200 méter hát

Losonczi Dávid (birkózó)

világbajnok, kötöttfogás

Marozsán Fábián (teniszező)

ATP 1000-es tornán negyed- és nyolcaddöntős

Muszukajev Iszmail (birkózó)

világbajnok, szabadfogás

Pekler Zalán (sportlövő)

négyszeres aranyérmes az Európa Játékokon

Szoboszlai Dominik (labdarúgó)

a Liverpool FC alapembere, a magyar válogatott csapatkapitánya

Zalánki Gergő (vízilabdázó)

világbajnok, a torna MVP-je, BL- és Szuperkupa-győztes

Az Év edzője

Boczkó Gábor (Koch Máté edzője, szövetségi kapitány)

Decsi András (férfi-kardválogatott, vezetőedző)

Elek Gábor (nyárig az FTC női kézilabdacsapat vezetőedzője)

Gárdos Gábor (női kardválogatott, vezetőedző)

Módos Péter (kötöttfogású birkózás, szövetségi kapitány)

Németh Zsolt (Halász Bence edzője)

Marco Rossi (labdarúgó-válogatott, szövetségi kapitány)

Szalma László (parasport atlétika, Ekler Luca edzője)

Székely Norbert (női kosárlabda, szövetségi kapitány)

Varga Zsolt (férfivízilabda-válogatott, szövetségi kapitány)

Az Év csapata (hagyományos csapatsportágakban)

Ferencvárosi TC (férfi labdarúgás)

bajnok, Konferencia-liga-playoffba jutott

FTC-Rail Cargo Hungaria (női kézilabda)

BL-döntős, MK-győztes

Férfi kézilabda-válogatott

vb-negyeddöntős, kijutott az olimpiai selejtezőre és a 2024-es Eb-re

Férfi labdarúgó-válogatott

selejtezőcsoportját veretlenül megnyerve Eb-résztvevő

Férfi strandkézilabda-válogatott

Európa-bajnok, Európa Játékokon 2.

Férfi vízilabda-válogatott

világbajnok

Győri Audi ETO KC (női kézilabda)

BL-3., magyar bajnok

Női kosárlabda-válogatott

Eb-4. helyezett

UVSE (női vízilabda)

Eurokupa-győztes

A-Híd VasasPlaket (férfi vízilabda)

Eurokupa-győztes

Az Év csapata (egyéni sportágak csapatai)

Andrásfi Tibor, Koch Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely (férfi-párbajtőrcsapat)

Európa Játékok-1. (csapat-Eb)

Csizmadia Kolos, Nádas Bence, Kuli István, Tótka Sándor (kajak, K4–500)

világbajnoki második

Decsi Tamás, Gémesi Csanád, Szatmári András, Szi­lágyi Áron (férfi-kardválogatott)

világbajnok

Fábián Bettina, Olasz Anna, Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid (nyílt vízi úszóváltó)

világbajnoki második

Hölle Martin, Osztertág Kristóf, ifj. Fekete György (kettesfogathajtó-válogatott)

világbajnok

Kopasz Bálint, Nádas Bence (kajak, K–2 500)

világbajnoki második

Mészáros Eszter, Pekler Zalán (10 m légpuska)

Európa Játékok 1. helyezés

Battai Sugár, Márton Anna, Pusztai Liza, Szűcs Luca (női kardcsapat)

világbajnok

Péni István, Pekler Zalán, Hammerl Soma (sportlövő­csapat)

Európa Játékok kétszeres aranyérmes

Vitorlás válogatott

a Star Sailors League Gold Cup győztese

Az Év fogyatékos női sportolója

Ekler Luca (atlétika, Magyar Paralimpiai Bizottság)

paraatlétikai vb, három arany- és egy ezüstérem

Gál Nikolett (atlétika, Magyar Hallássérültek Sportszövetsége)

Hallássérültek Atlétikai Eb, aranyérem, Siket Atlétikai Világjátékok, aranyérem

Gulyás Noémi (torna, Magyar Speciális Olimpia Szövetség)

Speciális Olimpia Nyári Világjátékok, négy arany- és egy ezüstérem

Jakab Ivett (tenisz, Magyar Szervátültetettek Szövetsége)

Szervátültetettek Világjátéka, egyéni aranyérem, páros és vegyes páros ezüstérem

Kákosy Olívia (karate, Magyar Paralimpiai Bizottság)

parakarate-vb, aranyérem, parakarate-Eb, aranyérem

Konkoly Zsófia (úszás, Magyar Paralimpiai Bizottság)

paraúszó-vb, arany- és ezüstérem

Lipták Viktória (cselgáncs, Magyar Speciális Olimpia Szövetség)

Speciális Olimpia Nyári Világjátékok, aranyérem

Nagy Réka (atlétika, Magyar Szervátültetettek Szövetsége)

Szervátültetettek Világjátéka, két arany-, egy ezüst- és egy bronzérem

Pap Bianka (úszás, Magyar Paralimpiai Bizottság)

paraúszó-vb, három arany- és egy bronzérem

Takács Adél (atlétika, Magyar Speciális Olimpia Szövetség)

Speciális Olimpia Nyári Világjátékok, két aranyérem

Az Év fogyatékos férfi sportolója

Bácsi Bernát (asztalitenisz, Magyar Szervátültetettek Szövetsége)

Szervátültetettek Világjátéka, egyéni és páros aranyérem

Gelencsér Róbert (atlétika, Magyar Szervátültetettek Szövetsége)

Szervátültetettek Világjátéka, három aranyérem

Kiss Péter Pál (kajak-kenu, Magyar Paralimpiai Bizottság)

para kajak-kenu vb, aranyérem, para kajak-kenu Eb, aranyérem

Kiss Tamás (asztalitenisz, Magyar Speciális Olimpia Szövetség)

Speciális Olimpia Nyári Világjátékok 2023 egyéni aranyérem

Major Endre (asztalitenisz, Magyar Paralimpiai Bizottság)

para-asztalitenisz-Eb, aranyérem

Matskássy Pál (torna, Magyar Speciális Olimpia Szövetség)

Speciális Olimpia Nyári Világjátékok, három arany- és négy ezüstérem

Mihálovits Tamás (atlétika, Magyar Szervátültetettek Sportszövetsége)

Szervátültetettek Világjátéka, két aranyérem

Ötvös Patrik (cselgáncs, Magyar Hallássérültek Sportszövetsége)

Hallássérültek Judo-Eb-je, aranyérem

Pente Kevin (atlétika, Magyar Speciális Olimpia Szövetség)

Speciális Olimpia Nyári Világjátékok, aranyérem

Suba Róbert (kajak-kenu, Magyar Paralimpiai Bizottság)

para kajak-kenu vb, két 4. hely, para kajak-kenu Eb, arany- és bronzérem

Az Év fogyatékos csapata

Asztalitenisz-páros (Szendi János (MTSE), Bácsi Bernát (CSMSZE) – Magyar Szervátültetettek Szövetsége)

Szervátültetettek Világjátéka, aranyérem

Boccia válogatott – vegyes páros (Szabó Alexandra (PTE-PEAC), Hegedűs László (SZMA), Berkes Gergő (PTE-PEAC) – Magyar Paralimpiai Bizottság)

Multisport Para Eb, 4. hely, Boccia Vk, Poznan, aranyérem, Heraklion, ezüstérem.

Boccia vegyes páros (Varga Ágnes (Darvastói Szabadidő SE), Horváth Zsolt (Darvastói Szabadidő SE) – Magyar Speciális Olimpia Szövetség)

Speciális Olimpia Nyári Világjátékok, aranyérem

Bowlingpáros (Juhász Zoltán (SZTKE), Balogh Sándor (SZKEMSE) – Magyar Szervátültetettek Szövetsége)

Szervátültetettek Világjátéka, aranyérem

Görkorcsolya vegyes váltó (Mayer Barbara (Életjel Alapítvány), Bohn Zsombor (Életjel Alapítvány) – Magyar Speciális Olimpia Szövetség)

Speciális Olimpia Nyári Világjátékok, aranyérem

Maratonfutó csapat (Domonkos Ádám (Trappancs Egyesület), Mezei Gergő (Trappancs Egyesület), Zilaj Csaba (CSOSE) – Magyar Szervátültetettek Szövetsége)

Szervátültetettek Világjátéka, bronzérem

Női egyesített kosárlabda-válogatott (Györkös Annabella (Mocorgó KSZSE), Hima Diána (Staféta DSE), Serbán Dóra Katalin (Staféta DSE), Keresztényi Krisztina (Kőszeg-Wink Padlóhoki SC), Perjési Mónika (Kőszeg-Wink Padlóhoki SC), Balogh Natália (Kőszeg-Wink Padlóhoki SC), Pozsgai Dóra (Staféta DSE), Laczó Júlia (Hársfa Egyesület), Kalamár Petra (Hársfa Egyesület), Lóránt Zsanka (Hársfa Egyesület) – Magyar Speciális Olimpia Szövetség)

speciális olimpia, Nyári Világjátékok, bronzérem

Női egyesített labdarúgó-válogatott (Farkas Dóra (CSEFOSZ SE), Plavdik Zsófia (CSEFOSZ SE), Kovács Szófia (Tiszaföldvár-Homok Bárczi DSE), Szabó Linda (Kastély SE), Orbán Mercédesz Bernadett (Staféta DSE), Horváth Roxána Afrodité (Staféta DSE), Pődör Patrícia (Balla DSE), Szűcs Laura (Balla DSE), Kiss-Balázs Adrienn (Horizont SE), Nagy Anett (CSEFOSZ SE), Gál Alexandra (Tiszaföldvár-Homok Bárczi DSE) – Magyar Speciális Olimpia Szövetség Speciális),

Speciális Olimpia Nyári Világjátékok, ezüstérem

Női kerekesszékes vívóválogatott (Hajmási Éva (Törekvés SE), Krajnyák Zsuzsanna (Törekvés SE), Madarászné dr. Mező Boglárka (Törekvés SE), Nádasdy Anna (Halásztelki BSE), Veres Amarilla (UTE) – Magyar Paralimpiai Bizottság)

kerekesszékes vívó-vb, tőr- és párbajtőrcsapat bronzérem

Paraasztalitenisz-csapat (Arlóy Zsófia (Budai XI. SE), Szvitacs Alexa (GYAC), Csonka András (GYAC) – Magyar Paralimpiai Bizottság)

paraasztalitenisz-Eb, női páros és vegyes páros ezüstérem

Az Év sportpillanata

Emily Bölk győztes gólja az utolsó pillanatban a Ferencváros–Esbjerg kézilabda-BL-elődöntőn

Vogel Soma „aranyat érő” utolsó ötösvédése a vízilabda-vb Magyarország–Görögország döntőjében

Sallai Roland bombagólja a Szerbia elleni budapesti labdarúgó-Európa-bajnoki selejtezőn

Vas Kata Blanka szakasz­győztes sprintje a női kerékpáros Giro d’Italián

Szoboszlai Dominik szólógólja a Magyarország–Montenegró labdarúgó-Eb-selejtezőn

Muszukajev Iszmail szabadfogású birkózó utolsó, négypontos nagyívű akciója a világbajnoki döntőben

Világbajnoki arannyal a dobogón a Decsi Tamás, Gémesi Csanád, Szilágyi Áron, Szatmári András összeállítású férfi kardcsapat

Alekszandar Pesics az utolsó pillanatban szerzett győztes gólja a Ferencváros Csukaricski elleni labdarúgó-Konferencia-liga-mérkőzésén

Dubei Debóra győztes duplája Csehország ellen a női kosárlabda-Eb-n

Kákosy Olívia parakarate-világbajnoki aranyérmet kap Budapesten