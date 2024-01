Csata a bajnoki címért

A Tiszapüspöki egy év kihagyás után tért vissza a megyei labdarúgás vérkeringésébe. A 2021/2022-es szezonban a megye I. 12. helyén végzett csapatból többen is visszaigazoltak a püspökiekhez, amikor kiderült, hogy ismét lesz együttes a településen, így talán kevésbé meglepő, hogy egyből az élre állt a gárda. Sok múlik a csapat rutinos támadóin, Szedlák Zoltánon és Angyal Csabán, akik ketten 41 gólt szereztek a Püspöki 67 találatából – ami egyébként a legtöbb a mezőnyben. Tizenkét mérkőzéséből kilencet is megnyert a csapat, és a bajnoki cím egyik legnagyobb várományosaként fordulhatnak majd a tavaszi szezonra.

A Tiszaszőlős nyáron a vármegye II.-es Tiszaszentimrétől erősített, melynek meg is látszik az eredménye. A tavalyi tizedik hely után most a második pozícióból várhatja a folytatást az együttes, mindössze két pont a lemaradása az éllovashoz képest. A szőlősiek eddig egyszer találkoztak legnagyobb ellenfelükkel, a Tisza­püspökivel, annak a mérkőzésnek viszont sima, 5–1-es vereség lett a vége.

A Szolnok Fanatic helyzete sem reménytelen a bajnoki címért folytatott küzdelemben, csupán öt ponttal van lemaradva a Tiszapüspökitől, amelyet ráadásul az utolsó őszi fordulóban nagy bravúrral 3–0-ra legyőzött. A szolnokiak megmutatták tehát, hogy képesek bárkivel szemben felvenni a harcot, viszont bizonyítaniuk kell, hogy ez nem csak egy meccs erejéig él. Az előttük lévő püspökiek és szőlősiek elleni négy mérkőzésükből hármat is elveszítettek. Persze Szabó Zoltán tanítványainak elsősorban nem is a bajnoki cím megszerzése a célja, de mint tartja a mondás: evés közben jön meg az étvágy.

A dobogóra pályáznak

A negyedik Nagyiván csapata az a mezőnyben, amely a legkevesebb vereséget szenvedte el az ősz folyamán. Szám szerint egyet, azt is a második helyezett Tiszaszőlőstől (3–2). Ráadásul mindössze tízszer vették be az ellenfelek az együttes kapuját tizenegy mérkőzés alatt. Felmerülhet a kérdés, hogy ilyen statisztikákkal miért csak a negyedik helyen állnak a nagyivániak. A válasz azonban egyszerű, sok a döntetlenjük. Találkozóik közül felén ikszeltek, ebből kétszer gól sem született az összecsapáson (a Szolnok Fanatic és a Berekfürdő ellen).

A tavalyi szezont a harmadik helyen zárta a Berekfürdő ehhez képest azonban kissé visszaesett a csapat teljesítménye idénre. A nagykunságiaknak volt bravúreredménye is (a Tiszapüspöki ellen 2–2), ugyanakkor kétszer is kapott hat gólt egy meccsen az együttes (a Tiszapüspökivel szemben 6–3, a Szolnok Fanatic ellen 6–0), illetve a mezőny alján szerénykedő Kétpó ellen is pontokat veszítettek (1–1). Így sem esélytelen a gárda a dobogóra, azonban javulásra van szüksége, ha éremmel akarja zárni az idényt.

Kettészakadt alsóház

Jól kezdte az idényt a Kengyel, első négy meccsén nem talált legyőzőre, ráadásul többek közt döntetlent játszott a Nagyivánnal (2–2), illetve nyert a Tiszaszőlős ellen (4–2). Ezt követően visszaesett a csapat teljesítménye, a következő hét meccséből ötöt is elveszített, ráadásul két pofonba is beleszaladtak a kengyeliek a Szolnok Fanatic (5–0), illetve a Tiszaszőlős ellen (11–0).

A Bánhalma nagyjából azt hozta, mint amit várni lehetett tőle, legyőzte a Kétpót (4–0), illetve a Tiszaderzset kétszer (3–2 és 11–0), emellett viszont bravúrpontokat is gyűjtött a Tiszaszőlős (0–0), és a Nagyiván ellen (1–1). Hátra nem valószínű, hogy tekinteniük kell a tabellán, de az előrelépéshez is nagy fejlődés szükséges Az együttes őszi teljesítményét nagyrészt Sárközi Árpádnak is köszönheti, aki a bánhalmaiak találatainak a felét szerezte a maga tizenhárom góljával az őszi szezonban.

Első öt meccsén gólt sem szerzett a Kétpó, a hatodik fordulóban pedig legyőzte az újonc Tiszaderzset (6–0), majd ezt követően, nagy meglepetésre, a Berekfürdő (1–1) és a Kengyel (3–3) ellen is pontot tudott csenni. Árnyoldala is van a kétpóiak őszi szezonjának, elszenvedték a félév legnagyobb vereségét a Tiszapüspökivel szemben (18–0), nyolcat kaptak a Nagyivántól, hetet a Püspökitől a másik meccsen, hatot a Berekfürdőtől és ötöt a Tiszaszőlőstől.

Az újonc Tiszaderzs eddig nem sok vizet zavart a bajnokságban, még pontot sem szerzett az együttes tizenegy forduló alatt, ráadásul meccsenként átlagosan hét gólt kapott és egyet lőtt. A derzsieknél azért bíznak abban, hogy tavasszal a várva várt pont is megérkezik, ehhez viszont sokat kell dolgozniuk a télen.