U17-es korosztály

A regionális kiemelt bajnokságba sorolt együttes győzelemmel kezdte a szezont, a jelenlegi listavezető DEAC gárdáját verte meg egy sokgólos mérkőzésen. A folytatás már nem volt ennyire eredményes – egy vereséget még két döntetlen követett –, de a fokozatosan játékba lendülő MÁV-os fiatalok egyre jobb formát mutattak a későbbiekben. Egészen az utolsó meccsig minden ellenfelüket legyűrték, sikereiket elsősorban remek fizikális állapotuknak köszönhették.

Utolsó találkozójukon Egerben már a második hely volt a tét, amit végül nem sikerült elérniük, de a harmadik pozíció így is szép őszről árulkodik. Két játékosuk, a védő Szabó Zsombor és a támadó Kató Tamás rendszeresen a felnőttekkel tréningezett, utóbbi, tizenhat évesen be is mutatkozhatott a nagyok között. Rajtuk kívül mindenképp említést kell tenni Finta Milán Sándorról, aki másodmagával tizen­négy találattal vezeti a csoport góllövőlistáját.

U19-es korosztály

A tizenhetesekkel egyszintű bajnokságban szereplő legidősebb korosztály meglehetősen rapszodikus teljesítményt nyújtott a félszezonban. Kissé kiszámíthatatlan játékukban több tényező is közrejátszhatott: a gárda egy része az első csapattal gyakorolt egész ősszel, a kapus Erdélyi Zsombor, Fazekas Milán, Ledacs-Kiss Bence, Lengyel Gábor, Dósa Zsombor jóval többet volt a felnőttekkel, társaik közül pedig néhányan edzéshiánnyal küszködtek.

Az sem segített, hogy a még ifikorú Pinto Mario már csak az NB III.-ban játszott, és két korosztálynak (2005–2006) kellett összeszoknia a mérkőzések során.

A jelenlegi hetedik helyezés a fentebb említettek ismeretében nem akkora csalódás, a cél pedig változatlan, újabb fiatalokat beépíteni a nagyok közé tavasszal.