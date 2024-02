Facultas–Tiszafüredi VSE–Martfűi VSE 2–5 (0–3)

Gólszerzők: Kalmár F., Ballók B. ill. Öngól, Ficsor, Izsold, Pintér, Székely.

Tiszafüred: Tajti – Ludvig, Tamás B., Mácsai, Ballók B. – Hujbert, Bertók, Barzsó – Gránicz, Antics, Nagy Zs. Edző: Dorcsák Zoltán. Pályára léptek még: Kalmár F., Ballók D., Sallai, Varga D., Ujvári, Czimer-Nyitrai.

Martfű: Sándor B. (Ladányi) – Polyák (Draskóczi), Vincze (Tóth N.), Mlinárcsik (Vadas), Kasik (Telinger) – Asztalos (Sindel), Kóródi (Szedlák), Ficsor (Balla) Desnica (Lukács) – Kriska (Szabó T.), Izsold (Pintér V.). Edző: Koncz Zsolt.

Egyelőre hiába igazolt le majd egy kezdőcsapatnyi játékost is télen a hazai együttes, négy középső védője közül kettő sérülés, egy pedig betegség miatt nem állhatott Dorcsák Zoltán rendelkezésére a hétvégén. A vendégek az első félidőben maximálisan betartották az edzői utasításokat, ám fölényes vezetésükhöz ellenfelük fegyelmezetlen védekezése is hozzájárult. A Facultas játékosai nem helyeztek kellő nyomást a Martfű hátsó alakzatára, amely így szinte zavartalanul hozhatták ki a labdát saját térfelükről. Négy találattal is vezetett, ám az előny birtokában már nem koncentrált kellőképp, de így is háromgólos győzelmet aratott.

Dorcsák Zoltán: – A csapatvédekezés ezúttal csődöt mondott, nagyon remélem, hogy a bajnoki rajtig mindenki felépül majd.

Koncz Zsolt: – Az első félidővel maximálisan elégedett voltam, a másodikba már több hiba csúszott. Az is biztató, hogy jó ritmusban játszottunk.

Orosházi MTK–Szolnoki MÁV 3–4 (2–2)

Szolnoki gólszerzők: Annus 2, Antal, Pelles.

Szolnok: Veress Á. – Sitku (Dudok), Kópis, Szabó R. (Demeter), Antal G. – Lengyel B. (Dósa), Tisza, Pelles – Kató (Barna V.), Annus, Iván M. (Bakti).

Meglepte a Szolnokot a Békés vármegyei első osztály második helyezettje, 2–0-ra is vezetett az első félidőben. Kissé elfáradt azonban az Orosháza a játékrész végére, amit a Tisza-parti alakulat ki is használt. A folytatásban a hazai gárda már csupán helyzetekkel jelentkezett – de csak a hajrában talált be a mindössze tizenhat éves Veress Áron kapujába – a Szolnok így fordítani és nyerni tudott.

Horváth Csaba: – Ha továbbra is csak az előre játékra koncentrálunk, védekezni pedig nem akarunk, nehéz tavasz elé nézhetünk.

Békéscsaba 1912 Előre–Karcagi SE 2–1 (1–0)

A karcagi gólszerző: Kovács D.

Karcag: Fedinisinec – Aszalos, Győri Á., Csiki, Caba – Pataki, Vona, Erdei – Győri B., Székely D., Karmacsi. Edző: Varga Attila.

A második félidőben szóhoz jutott még Grósz, Kovács D., Béres, Varga Zs., Maruscsák és Nikics is.

Az NB III. Dél-Keleti csoportját vezető Békéscsaba otthonában hatvanperces első félidőt játszottak a csapatok. Az első fél órában kissé visszafogottan és sok hibával, majd a bekapott gól után már sokkal felszabadultabban futballozott a Karcag. Agresszívabb lett a visszatámadásokban, a folytatásban pedig több labdát is szerzett az ellenfél térfelén. Gyönyörű góllal egyenlített is a nagykunsági együttes, egy tizenegyes azonban mégis a viharsarkiak felé billentette a mérleg nyelvét.

Varga Attila: – Harminc perc után tértünk magunkhoz, amit utána láttunk, nagyon biztató a jövőre nézve.