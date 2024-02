A közelmúltban rendezték meg a fővárosban a felnőtt korosztály számára a 2024-es év Budapest Bajnokságát, az „Ács Gábor Emlékversenyt. A nagy tradíciókkal bíró, I. osztályú ranglistaversenynek ezúttal is az egykori Marczibányi téri, napjainkban Ormai László Asztalitenisz Csarnok adott otthont.

Molnár István Patriknak két fényes érem dukált a Budapest Bajnokságon

Forrás: DVTK

A szolnoki születésű Molnár István Patrik, a Jászkun Volán SC saját nevelésű sportolója a hazai egyéni versenyeken továbbra is a szolnoki székhelyű klubot képviseli, amellett, hogy csapatban már Ausztriában légióskodik. Egyéniben úgy jutott be a döntőbe, hogy a főtáblán megnyert négy mérkőzése során csupán két szettet veszített és háromszor is 4:0-ra győzött. A döntőben Huzsvár Eriktől (Celldömölk) 4:3-as vereséget szenvedve szerzett ezüstérmet. Párosban Kishegyi Ákossal (Dunakeszi) nem találtak legyőzőre, magabiztos játékkal nyerték meg a versenyt.

Ifj. Szöllősi Péter ezúttal sem okozott csalódást, a szolnoki Jászkun Volán SC asztaliteniszezője ezúttal is a legjobbak közé jutott

Forrás: ÚN Archív

A szintén „jászkunvolános” ifj. Szöllősi Péter az egyéni selejtezőcsoportjában legyőzte az NB I. Keleti csoportjának jelenlegi legjobb játékosát, a félegyházi Kovács Gábort (3:2), emellett további két győzelmével megnyerte csoportját. A 32-es főtábla első fordulójában az NB I. Nyugati csoportjának éljátékosai közé tartozó Oroszki Viktor ellen 1:3-as hátrányból fordítva győzött 4:3-ra. A 8 közé kerülésért a celldömölki Iván Bertolddal szemben maradt alul 4:3-ra, pedig 2:0-ra és 3:2-re is vezetett. Mindkét szolnoki asztaliteniszező parádésan szerepelt a Budapest Bajnokságon.